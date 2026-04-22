Liban: Izrael napao novinarke, pucao na Crveni križ

Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je da su izraelske snage napale novinarke Zajnab Faradž i Amal Halil, te gađale kuću u kojoj su se sklonile nakon prvog napada na južni grad At-Tiri.

- Kada je libanski Crveni križ stigao prevesti povrijeđene, neprijatelj je ometao humanitarnu misiju, bacivši šok-bombu na vozilo hitne pomoći i otvorivši vatru na njega - navedeno je u saopćenju.

Ministarstvo je oštro osudilo postupke Izraela, nazvavši ih "neprihvatljivim" i "nehumanom agresijom".

Faradž i tijela dviju žrtava iz prvog napada prevezeni su u bolnicu, dok spasilačke ekipe nisu uspjele izvući Halil, dodaje se.

S druge strane, izraelska vojska saopćila je da u ovom trenutku ne sprječava spasilačke timove da pristupe tom području.

- IDF u ovom trenutku ne sprječava spasilačke snage da dođu do tog područja - poručili su, nakon što je Reuters objavio da je izraelski dron bacio granatu na spasioce koji su pokušavali izvući ranjene novinare iz ruševina.

Izraelska vojska dodaje da su "detalji incidenta u fazi provjere".

Također tvrde da "ne ciljaju novinare i poduzimaju mjere kako bi smanjili štetu po njih, uz istovremeno očuvanje sigurnosti svojih snaga", uz napomenu da je "karta prednje linije odbrane objavljena i da je područje evakuirano".