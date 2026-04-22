Turski političar postao internet senzacija zbog brkova: "Sada mu niko ne može čitati s usana"

Turski političar Orhan Avči postao je viralna ličnost na društvenim mrežama nakon što se njegova fotografija počela masovno dijeliti poslije imenovanja na čelo stranke Huzur.
POZIVA NA MEĐUNARODNU REAKCIJU
PRIVUKAO PAŽNJU
Pojedini korisnici su ga uporedili i s likom Super Marija
Turski političar postao internet senzacija. Instagram
Turski političar Orhan Avči postao je viralna ličnost na društvenim mrežama nakon što se njegova fotografija počela masovno dijeliti poslije imenovanja na čelo stranke Huzur.
Iako je u prvi plan trebao doći njegov politički uspjeh, pažnju javnosti je ipak privukao njegov izgled. Avči je pozirao s ozbiljnim izrazom lica, a posebno su se istakli njegovi neobični brkovi.
Njegov izgled izazvao je veliki broj reakcija na društvenoj mreži "X", a među komentarima su se izdvojili: "Na njegovim brkovima je lice", "Ovi brkovi su rezultat transplantacije kose koja je otišla u pogrešnom smjeru", "Sada mu niko ne može čitati s usana".
Pojedini korisnici su ga uporedili i s likom Super Marija, kao i s likovima Thompson i Thompson iz humoristične serije "Pustolovine Tintina".
Brkovi u Turskoj inače imaju i kulturno i političko značenje, a različiti stilovi često se povezuju s određenim političkim identitetima.
Nakon brojnih komentara i viralnog širenja fotografije, Orhan Avči se još uvijek nije oglašavao.
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