Turski političar postao internet senzacija zbog brkova: "Sada mu niko ne može čitati s usana"

Turski političar Orhan Avči postao je viralna ličnost na društvenim mrežama nakon što se njegova fotografija počela masovno dijeliti poslije imenovanja na čelo stranke Huzur.

Iako je u prvi plan trebao doći njegov politički uspjeh, pažnju javnosti je ipak privukao njegov izgled. Avči je pozirao s ozbiljnim izrazom lica, a posebno su se istakli njegovi neobični brkovi.

Njegov izgled izazvao je veliki broj reakcija na društvenoj mreži "X", a među komentarima su se izdvojili: "Na njegovim brkovima je lice", "Ovi brkovi su rezultat transplantacije kose koja je otišla u pogrešnom smjeru", "Sada mu niko ne može čitati s usana".

Pojedini korisnici su ga uporedili i s likom Super Marija, kao i s likovima Thompson i Thompson iz humoristične serije "Pustolovine Tintina".

Brkovi u Turskoj inače imaju i kulturno i političko značenje, a različiti stilovi često se povezuju s određenim političkim identitetima.

Nakon brojnih komentara i viralnog širenja fotografije, Orhan Avči se još uvijek nije oglašavao.