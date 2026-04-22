Bijela kuća: Tramp nije postavio rok za primirje s Iranom

Bijela kuća je saopštila da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) “na kraju će odlučiti” kada će završiti produženje primirja s Iranom.

Portparolka Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) odbacila je medijske navode o navodnim rokovima.

- Predsjednik nije postavio čvrst rok, kako se moglo vidjeti u nekim današnjim izvještajima… bilo je anonimnih tvrdnji o roku od tri do pet dana. To nije tačno - izjavila je Levit.

Ona je dodala da američki predsjednik očekuje “jedinstven odgovor” iranskog rukovodstva na američke uslove za mirovni sporazum.

U intervjuu za Fox News, Levit je navela i da Iran mora pristati na predaju obogaćenog urana Sjedinjenim Američkim Državama kao dio pregovora o okončanju sukoba.