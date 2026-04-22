Pentagon: Čišćenje mina u Hormuzu moglo bi potrajati znatno duže

Čišćenje mina iz Hormuškog moreuza moglo bi trajati do šest mjeseci i vjerovatno neće početi dok se američki rat s Iranom formalno ne završi, objavio je u srijedu "Washington Post", pozivajući se na zvaničnike upoznate s povjerljivim brifingom Pentagona za Kongres, javlja Anadolu.

Zastupnicima je rečeno da je Iran možda postavio 20 ili više mina u i oko plovnog puta, a neke su postavljene daljinski pomoću GPS tehnologije, što je znatno otežalo otkrivanje, objavio je Post.

Procjena je frustrirala demokratske i republikanske zastupnike, jer signalizira da bi se ekonomski danak sukoba, uključujući povišene cijene nafte i benzina, mogao produžiti i u godinu dana.

Debata o minama u Hormuškom moreuzu nije nova. Američki predsjednik Donald Tramp sugerirao je da je Iran uklonio ili uklanja mine, te da je većina iranskih "bacača mina" uništena u američkim napadima. Iran je negirao postavljanje mina u plovni put, nazivajući te optužbe američkom propagandom, iako su iranski mediji objavili da je Korpus islamske revolucionarne garde izdao mape sigurnog prolaza u tom području.

Izvještaji o iranskom postavljanju mina u moreuzu prvi put su se pojavili početkom marta, a američki zvaničnici su potom sugerirali da su mali brodovi korišteni za raspoređivanje nakon što su veći brodovi potopljeni.

Pentagon nije odgovorio na pitanja Posta, Centralna komanda SAD-a odbila je komentarisati, a Bijela kuća je upite proslijedila Pentagonu.