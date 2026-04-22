Peskov otkrio pod kojim uslovom mogu da se sretnu Putin i Zelenski

Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog mogao bi se održati isključivo ako postoji jasan cilj – finalizacija sporazuma između dvije države, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Glavno je pitanje svrha sastanka. Koja bi bila svrha sastanka? Putin je rekao da je spreman da se sastane u Moskvi u bilo kojem trenutku. Ključno je da postoji svrha sastanka i da on bude produktivan, a to može biti samo radi finalizacije sporazuma - rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

On je dodao da je Kremlj spreman za sastanak sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i Džaredom Kušnerom (Jared Kushner) "već sutra", naglasivši da su oni "uvijek dobrodošli" u Rusiju.

Peskov je prethodno naveo da još ne postoji precizan termin njihove posjete Moskvi.

"New York Times" je ranije objavio da Sjedinjene Američke Države planiraju novu posjetu Kušnera i Vitkofa Rusiji, nakon čega bi uslijedila i posjeta Kijevu.

Od početka godine delegacije Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država održale su tri runde pregovora o okončanju sukoba u Ukrajini, a posljednja je bila sredinom februara.

Prema dostupnim informacijama, rat između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana krajem februara doveo je do zastoja u daljim pregovorima.

Novi termini mogućih razgovora za sada nisu objavljeni.