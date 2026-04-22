Bijela kuća: Tramp ne smatra iransku zapljenu brodova kršenjem primirja

Američki predsjednik Donald Tramp ne smatra iransku zapljenu brodova u Hormuškom moreuzu kršenjem primirja, saopćila je Bijela kuća u srijedu, javlja Anadolu.

Glasnogovornica Kerolajn Levit rekla je da predsjednik ne smatra zapljene kršenjem primirja koje je jednostrano produžio u utorak "jer to nisu bili ni američki niti izraelski brodovi."

- Ovo su bila dva međunarodna broda. A za američke medije, koji ovo nekako preuveličavaju kako bi diskreditovali predsjednikove činjenice da je potpuno uništio iransku konvencionalnu mornaricu, ova dva broda su zauzele brze "topovnjače - rekla je u intervjuu za Fox News.

- Iran je od najsmrtonosnije mornarice na Bliskom istoku postao gomila pirata koji nemaju kontrolu nad moreuzom. Ovo je piraterija koju vidimo na djelu, a pomorska blokada koju su Sjedinjene Američke Države nametnule i dalje je nevjerovatno efikasna - dodala je.

Tramp je uveo blokadu kako bi spriječio Iran da naplaćuje naknade brodovima za tranzit kroz Hormuški moreuz. To se odnosi na sva plovila koja plove u i iz iranskih luka.

Napad na brodove

Iran je u srijedu zaplijenio najmanje dva broda u kritičnom plovnom putu. "Wall Street Journal" je objavio da je Iran pucao na grčke brodove "Epaminondas" i "Francesca" prije nego što su otpraćeni u iranske vode. Na treći brod "Euphoria" je otvorena vatra i nasukan je u iranskim vodama.

Voditeljica Fox Newsa Marta Makalum rekla je da joj je Tramp u intervjuu rekao da rok od tri do pet dana za primirje koje je produžio "nije istinit".

Tramp je rekao da "ne žuri i da želi najbolji dogovor." Dodao je da američka vojna blokada, citiram "više plaši Irance od bombardovanja".

Rok za dogovor

Demanti o vremenskom ograničenju kasnije je potvrdila Leavitt.

- Znam da je bilo nekih anonimnih izvještaja iz izvora koji su tvrdili da je možda postojao rok od tri do pet dana. To nije istina - rekla je novinarima u Bijeloj kući.

- Predsjednik nije sam odredio rok. U konačnici, on će diktirati raspored. I opet, zadovoljan je pomorskom blokadom i razumije da je Iran u vrlo slaboj poziciji i da su karte trenutno u rukama predsjednika Trampa - dodala je.