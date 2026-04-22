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NAPETOSTI U HORMUZU

Bijela kuća: Tramp ne smatra iransku zapljenu brodova kršenjem primirja

Glasnogovornica Kerolajn Levit je kazala da predsjednik ne smatra djela kršenjem primirja jer brodovi nisu američki ili izraelski

Donald Tramp. AP

Anadolija

22.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp ne smatra iransku zapljenu brodova u Hormuškom moreuzu kršenjem primirja, saopćila je Bijela kuća u srijedu, javlja Anadolu.

Glasnogovornica Kerolajn Levit rekla je da predsjednik ne smatra zapljene kršenjem primirja koje je jednostrano produžio u utorak "jer to nisu bili ni američki niti izraelski brodovi."

- Ovo su bila dva međunarodna broda. A za američke medije, koji ovo nekako preuveličavaju kako bi diskreditovali predsjednikove činjenice da je potpuno uništio iransku konvencionalnu mornaricu, ova dva broda su zauzele brze "topovnjače - rekla je u intervjuu za Fox News.

- Iran je od najsmrtonosnije mornarice na Bliskom istoku postao gomila pirata koji nemaju kontrolu nad moreuzom. Ovo je piraterija koju vidimo na djelu, a pomorska blokada koju su Sjedinjene Američke Države nametnule i dalje je nevjerovatno efikasna - dodala je.

Tramp je uveo blokadu kako bi spriječio Iran da naplaćuje naknade brodovima za tranzit kroz Hormuški moreuz. To se odnosi na sva plovila koja plove u i iz iranskih luka.

Napad na brodove

Iran je u srijedu zaplijenio najmanje dva broda u kritičnom plovnom putu. "Wall Street Journal" je objavio da je Iran pucao na grčke brodove "Epaminondas" i "Francesca" prije nego što su otpraćeni u iranske vode. Na treći brod "Euphoria" je otvorena vatra i nasukan je u iranskim vodama.

Voditeljica Fox Newsa Marta Makalum rekla je da joj je Tramp u intervjuu rekao da rok od tri do pet dana za primirje koje je produžio "nije istinit".

Tramp je rekao da "ne žuri i da želi najbolji dogovor." Dodao je da američka vojna blokada, citiram "više plaši Irance od bombardovanja".

Rok za dogovor

Demanti o vremenskom ograničenju kasnije je potvrdila Leavitt.

- Znam da je bilo nekih anonimnih izvještaja iz izvora koji su tvrdili da je možda postojao rok od tri do pet dana. To nije istina - rekla je novinarima u Bijeloj kući.

- Predsjednik nije sam odredio rok. U konačnici, on će diktirati raspored. I opet, zadovoljan je pomorskom blokadom i razumije da je Iran u vrlo slaboj poziciji i da su karte trenutno u rukama predsjednika Trampa - dodala je.

# BIJELA KUĆA
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# KAROLINE LEAVITT
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