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SAD upozorile svoje građane da napuste Liban: "Moguće su otmice i terorizam"

Navodi se i da se sigurnosna situacija u zemlji može brzo promijeniti te da ostaje veoma složena

Američka ambasada u Bejrutu. AP

M. Až.

22.4.2026

Američka ambasada u Bejrutu izdala je u srijedu bezbjednosno upozorenje kojim poziva državljane Sjedinjenih Američkih Država da napuste Liban dok su još dostupni komercijalni letovi.

- Preporučujemo građanima Sjedinjenih Američkih Država u Libanu koji odluče da ne odu da pripreme planove za vanredne situacije - saopćeno je iz američke ambasade.

Navodi se i da se sigurnosna situacija u zemlji može brzo promijeniti te da ostaje veoma složena.

Ambasada je dodatno upozorila građane da izbjegavaju područja u kojima su se odvijale vojne aktivnosti, jer bi ona mogla sadržavati "neeksplodirana ubojna sredstva".

U upozorenju se ističe i da postoji "stalna prijetnja terorizma i otmica širom Libana", uz napomenu da lokacije koje posjećuju stranci i američki državljani mogu biti potencijalne mete napada.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) prošle sedmice je najavio desetodnevni prekid vatre između Izraela i Libana, koji je stupio na snagu 16. aprila u 17:00 sati po istočnom vremenu, nakon eskalacije sukoba između Izraela i Hezbolaha, koji uživa podršku Irana.

# LIBAN
# SAD
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