Iranske tankere presrela američka vojska: Preusmjereni s ruta u azijskim vodama

Najmanje tri tankera pod iranskom zastavom presrela je američka vojska u azijskim vodama i preusmjerila ih s njihovih ruta u blizini Indije, Malezije i Šri Lanke, navode sigurnosni i brodarski izvori.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Vašington provodi pomorsku blokadu iranske trgovine, dok je Iran, s druge strane, otvorio vatru na brodove kako bi spriječio njihov prolazak kroz Hormuški moreuz, ključni plovni put na ulazu u Perzijski zaljev. Gotovo dva mjeseca nakon početka rata između SAD i Izraela s Iranom, nema naznaka obnove mirovnih pregovora, uprkos krhkom primirju.

Zatvaranje Hormuškog moreuza ozbiljno je poremetilo globalno tržište energenata, s obzirom na to da tim pravcem prolazi oko petine svjetskih zaliha nafte i plina, što je dodatno produbilo globalnu energetsku krizu.

Prema dostupnim podacima, među presretnutim plovilima nalazi se supertanker "Deep Sea", koji je djelimično bio natovaren sirovom naftom i posljednji put je lociran kod obale Malezije. Također je presretnut i tanker "Sevin", kapaciteta do milion barela, koji je bio napunjen oko 65 posto.

Još jedan supertanker, "Dorena", koji je bio potpuno natovaren s oko dva miliona barela nafte, presretnut je nedavno kod južne obale Indije. Američka Centralna komanda saopćila je da se ovaj brod trenutno nalazi pod pratnjom razarača američke mornarice u Indijskom okeanu, nakon pokušaja kršenja blokade.

Izvori navode i da je moguće presretanje tankera "Derya", koji nije uspio iskrcati iransku naftu u Indiji prije isteka američkog izuzeća za kupovinu iranske sirove nafte.

Prema podacima američke Centralne komande, od početka blokade brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka, američke snage su do sada preusmjerile ili vratile u luke ukupno 29 plovila.

Američka vojska nije odmah odgovorila na upite medija o ovim presretanjima niti je objavila potpuni spisak svih zaustavljenih brodova.