Liban optužio Izrael za ratne zločine zbog ubistva novinarke i ranjavanja druge

U zračnom napadu na jug Libana ubijena je jedna novinarka, a druga teško povrijeđena. Libanski premijer je optužio Izrael za ratne zločine nakon ovog incidenta.

Amal Khalil, koja je radila za libanski list Al Akhbar, poginula je dok je obavljala novinarski posao, saopćila je Libanska nacionalna novinska agencija (NNA). Ona je četvrti medijski radnik koji je ubijen od Izraela u Libanu od marta ove godine.

Druga novinarka je, prema libanskim vlastima, freelance fotoreporterka Zeinab Faraj.

Dvije novinarke su se sklonile tokom niza napada u gradu Tayri na jugu Libana kada je zgrada u kojoj su se nalazile pogođena.

Libanske vlasti također su optužile izraelske snage da su pokušale spriječiti spasilačke ekipe da ih izvuku, a radnici Crvenog krsta su Faraj odveli u bolnicu pod neprijateljskom vatrom. U ovim napadima je poginulo više osoba.

- Ciljanje novinara i ometanje pristupa spasilačkih timova do njih, a zatim ponovno gađanje tih timova nakon njihovog dolaska, predstavljaju ratne zločine - napisao je libanski premijer Nawaf Salam na X-u.

On je rekao da izraelski napadi na medijske radnike više nisu izolovani incidenti, nego ustaljena praksa koju osuđuju.

Izraelska vojska je priznala da su dvije novinarke ranjene u napadima, ali je saopćila da ne cilja novinare i da djeluje kako bi smanjila štetu po njih, uz istovremeno održavanje sigurnosti svojih trupa.