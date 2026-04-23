Historičar opisao šta radi Tramp od Amerike: Potezi dovode do "ubistva supersile"

U emisiji Christiane Amanpour na CNN-u gostovao je poznati američki historičar Timoti Snider (Timothy Snyder) te je tom prilikom otvoreno analizirao prvu godinu mandata Donalda Trampa (Trump).

Grupa vođena bogaćenjem

Snider, inače stručnjak za autoritarne režime, predstavio je svoj koncept "samoubistva supersile", upozoravajući da Sjedinjene Američke Države svjesno povlače poteze koji državu čine drastično slabijom nego što bi trebala biti.

Povod za ovo gostovanje bio je njegov autorski tekst objavljen na platformi Substack, u kojem Snider tvrdi da se Amerika pod Trampom više ne ponaša kao država, već kao grupa oligarha vođena isključivo ličnim bogaćenjem i lojalnošću jednom čovjeku.

- Kada kažem samoubistvo supersile, pokušavam da naglasim izbore koji se donose kako bi SAD postale mnogo slabije. Ti izbori uključuju vladanje kao da je riječ o skupini oligarha, a ne o državi - pojasnio je Snider za CNN.

Historičar upozorava da Trampov fokus na lični interes, kao i kontinuirano dovođenje u pitanje izbornih procesa, direktno nagriza institucionalni kontinuitet, apsolutni temelj opstanka svake supersile. Bez jasne vizije nasljeđivanja vlasti i dugoročne nacionalne održivosti, država gubi svoju suštinsku snagu.

- Nema nikakve ideje o budućnosti zemlje. Postoji samo svakodnevno bogaćenje - ističe on.

Energetska strategija

Jedna od ključnih tačaka Sniderove kritike odnosi se na američku energetsku strategiju. Dok ostatak svijeta hrli ka zelenoj energiji, Tramp agresivno insistira na nafti i plinu. Snider upozorava da globalne sile kroz historiju svoj uspon i pad duguju upravo energetskim politikama.

Forsiranjem fosilnih goriva, administracija zapravo svjesno prepušta dominaciju na tržištu zelene tehnologije Kini. Odsustvo ulaganja u obnovljive izvore energije predstavlja grešku sa trajnim posljedicama, čime Peking dobija ključeve globalnog liderstva u budućnosti.

Snider naglašava da se pred našim očima dešava sistematski napad na stubove američke moći, nauku i obrazovanje. Dok se američki obrazovni sistem urušava, a nauka politizira, strani stručnjaci i studenti svoje znanje odnose negdje drugo. Uz to, Trampova politika prema saveznicima potpuno odudara od logike jedne velesile.

- Tu je i namjerno otuđivanje saveznika, što je historijski gledano vrlo čudno. Vidimo nesposobnost upravljanja suparnicima, gubitak trgovinskog rata s Kinom, pomaganje Rusiji i razbijanje međunarodnog poretka koji je generacijama građen tako da Amerika bude u njegovom središtu - oštar je historičar.

Poseban akcenat stavljen je na NATO. Analitičari primjećuju da je Trampov uslovljeni pristup Savezu promijenio njegove temeljne pretpostavke. Činjenica da se američka podrška (Član 5) sada čini ovisnom o tome koliko se Evropa slaže s Trampovim vojnim ciljevima, šalje opasnu poruku neprijateljima da je transatlantski savez ozbiljno ugrožen.

Nemoguća politika

Dotaknuvši se ekonomije, Snider je Trampovu fiskalnu politiku opisao kao "potpuno nemoguću", saževši je u jednu rečenicu: "Trošite mnogo više nego što prihodujete".

Ostali kritičari se nadovezuju na Sniderove teze, navodeći da su Trampovi potezi, od poticanja dezinformacija o vakcinama do smanjenja inostrane pomoći, nanijeli nepopravljivu štetu demokratskom ugledu SAD i javnom zdravstvu. Sve to je rezultat svjesnog izbora.

Ipak, Snider svoju analizu nije završio u potpunosti pesimistično.

- Da stvari učinim barem malo optimističnijim, ovo je samo pokušaj samoubistva, jer se ništa od ovoga ne mora dogoditi. Sve se može promijeniti, ali to ovisi o izborima koje napravimo. Samo sam tražio konceptualni okvir, nešto čime možemo obuhvatiti sve to što vidimo neposredno, vlastitim očima - zaključio je historičar.