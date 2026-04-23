Hoće li im naštimati nastup: Trampov izaslanik traži da Italija zamijeni Iran na Svjetskom prvenstvu

Visoki izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa zatražio je od Fife da Italija zamijeni Iran na predstojećem Svjetskom prvenstvu, čime se otvara pitanje sportske diplomatije između SAD-a, saveznika i geopolitičkih protivnika.

Specijalni izaslanik SAD-a Paolo Zampolli iznio je prijedlog predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu i samom Trumpu. Prema izvorima upoznatim s razgovorima, argumentirao je da Italija, kao četverostruki svjetski prvak, zaslužuje mjesto na turniru, piše Financial Times.

Plan se, kako se navodi, uklapa i u pokušaj popravljanja odnosa između Trumpa i italijanske premijerke Giorgie Meloni, koji su narušeni nakon Trumpovih napada na papu Lava XIV u kontekstu sukoba s Iranom.

S druge strane, Iran je u srijedu poručio da je spreman učestvovati na turniru i da planira nastup.

Ova inicijativa dolazi nakon što se Italija nije uspjela kvalifikovati za Svjetsko prvenstvo, koje će zajednički organizirati SAD, Meksiko i Kanada. Težak poraz Italije u baražu protiv Bosne i Hercegovine izazvao je političke potrese u zemlji i doveo do ostavke šefa Italijanskog fudbalskog saveza.

„Predložio sam Trumpu i Infantinu da Italija zamijeni Iran. Kao Italijanu, san mi je vidjeti ‘Azzurre’ na turniru koji se održava u SAD-u. S četiri titule, imaju legitimitet za učešće“, izjavio je Zampolli.

Iran je ranije u martu najavio mogućnost odustajanja od turnira zbog sigurnosnih zabrinutosti nakon američko-izraelskih zračnih napada. Također su predlagali da utakmice igraju u Kanadi ili Meksiku, što je FIFA odbila.

Trump je izjavio da su iranski fudbaleri „dobrodošli“ u SAD, ali je istovremeno izrazio zabrinutost za njihovu sigurnost.

FIFA nije željela komentarisati lobiranje, ali je Infantino ranije izjavio da će Iran sigurno učestvovati:

„Iranska reprezentacija dolazi. Nadamo se da će situacija do tada biti mirna. Oni su se kvalifikovali i trebaju igrati.“

Američki State Department poručio je da će administracija učiniti sve kako bi osigurala uspješno održavanje turnira, uz poštivanje zakona i sigurnosnih standarda.

Iran se kvalifikovao kao jedna od osam selekcija iz Azije, dok Italija nije izborila jedno od 16 mjesta iz Evrope. Italija je trenutno 12. na Fifinoj rang-listi, što je čini najjače rangiranom reprezentacijom koja nije izborila plasman.

Prema pravilima, u slučaju odustajanja neke reprezentacije, organizacija ima diskreciono pravo da odredi zamjenu.

Meloni je do sada važila za jednog od najbližih Trumpovih saveznika u Evropi, ali su odnosi zahladili nakon nedavnih političkih nesuglasica, uključujući i spor oko korištenja američke vojne baze u Italiji tokom operacija protiv Irana.

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