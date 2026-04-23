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DIPLOMATSKI SKANDAL

Meloni odgovorila ruskom propagandisti: “Nećete nas zaustaviti uvredama”

Italijanska premijerka odbacila teške uvrede iz Moskve i poručila da Italija vodi politiku isključivo u vlastitom interesu

Meloni odgovorila ruskom propagandisti: “Nećete nas zaustaviti uvredama”. AP

I. Š.

23.4.2026

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni) odgovorila je na uvrede ruskog televizijskog voditelja Vladimira Solovjova, koji ju je nazvao “fašističkim ološem”, “certificiranom idiotkinjom” i drugim pogrdnim imenima.

Solovjov, koji se smatra bliskim kremaljskoj propagandi, u svojoj emisiji dodatno je optužio Meloni za izdaju političkih obećanja i tvrdio da je “sramota za ljudski rod”.

Meloni je na to odgovorila da propagandisti režima ne mogu držati lekcije o dosljednosti i slobodi, te da je takve uvrede neće natjerati da promijeni politički kurs.

- Mi, za razliku od drugih, nemamo gospodare niti primamo naredbe. Naš jedini kompas je interes Italije i nastavit ćemo ga slijediti s ponosom - poručila je premijerka, uz fotografiju ispred zastava Italije i Evropske unije.

Uvrede su izazvale oštre reakcije u Italiji, gdje je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani najavio diplomatski protest, dok je predsjednik Serđo Matarela (Sergio Mattarella) izrazio punu podršku premijerki.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je stao u njenu odbranu, poručivši da ruska propaganda neće promijeniti stav zemalja koje brane svoje nacionalne interese.

Meloni i dalje predvodi italijansku vladu koja čvrsto podržava Ukrajinu u ratu protiv Rusije, a njena politika ostaje jasno usklađena s evropskim i zapadnim partnerima.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# ITALIJA
# RUSIJA
# GIORGIA MELONI
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