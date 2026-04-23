Meloni odgovorila ruskom propagandisti: “Nećete nas zaustaviti uvredama”

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni) odgovorila je na uvrede ruskog televizijskog voditelja Vladimira Solovjova, koji ju je nazvao “fašističkim ološem”, “certificiranom idiotkinjom” i drugim pogrdnim imenima.

Solovjov, koji se smatra bliskim kremaljskoj propagandi, u svojoj emisiji dodatno je optužio Meloni za izdaju političkih obećanja i tvrdio da je “sramota za ljudski rod”.

Meloni je na to odgovorila da propagandisti režima ne mogu držati lekcije o dosljednosti i slobodi, te da je takve uvrede neće natjerati da promijeni politički kurs.

- Mi, za razliku od drugih, nemamo gospodare niti primamo naredbe. Naš jedini kompas je interes Italije i nastavit ćemo ga slijediti s ponosom - poručila je premijerka, uz fotografiju ispred zastava Italije i Evropske unije.

Uvrede su izazvale oštre reakcije u Italiji, gdje je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani najavio diplomatski protest, dok je predsjednik Serđo Matarela (Sergio Mattarella) izrazio punu podršku premijerki.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je stao u njenu odbranu, poručivši da ruska propaganda neće promijeniti stav zemalja koje brane svoje nacionalne interese.

Meloni i dalje predvodi italijansku vladu koja čvrsto podržava Ukrajinu u ratu protiv Rusije, a njena politika ostaje jasno usklađena s evropskim i zapadnim partnerima.