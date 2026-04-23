Kako Kina koristi rat u Iranu za širenje globalnog utjecaja

Kina se u najnovijem sukobu na Bliskom istoku pozicionirala kao neslužbeni posrednik u ratu u Iranu, čime nastoji dodatno ojačati svoj globalni utjecaj. Peking se istovremeno predstavlja kao odgovorna svjetska sila u trenutku kada, prema ocjenama analitičara, potezi Sjedinjenih Američkih Država narušavaju dugogodišnje međunarodne saveze, piše Associated Press.

Iako Kina nije formalni medijator, sve uključene strane, uključujući Vašington i Teheran, priznaju da je imala određenu ulogu u pokušajima smirivanja sukoba. Stručnjaci navode da Peking primjenjuje sličan diplomatski pristup i u drugim krizama, s različitim nivoima uspjeha.

Kina u ovom slučaju koristi i svoje snažne ekonomske veze s Iranom, posebno kao najveći kupac iranske nafte, što joj daje dodatni politički utjecaj. Prema diplomatskim izvorima, Peking je navodno poticao Teheran na povratak pregovorima i sudjelovao u razgovorima održanim u Pakistanu.

Zvanični Peking, međutim, ne potvrđuje direktnu ulogu u posredovanju, vjerovatno kako bi izbjegao percepciju da djeluje unutar sigurnosnog okvira pod vodstvom SAD-a.

Istovremeno, Kina je kritikovala američko-izraelske vojne akcije i intenzivirala diplomatske kontakte sa zemljama Bliskog istoka. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi vodio je brojne razgovore s regionalnim liderima, dok je predsjednik Xi Jinping upozorio na “povratak svijeta zakonu džungle” i pozvao na stabilizaciju situacije u regiji.

Analitičari ističu da Kina svoju poziciju gradi kroz ekonomsku snagu, investicije i kontrolu strateških energetskih tokova, što joj omogućava utjecaj u poslijeratnoj obnovi i budućim pregovorima.

Iako Peking rijetko preuzima ulogu direktnog posrednika u aktivnim sukobima, njegov diplomatski model se, prema ocjenama stručnjaka, zasniva na oportunizmu ulazak u procese kada su uvjeti već djelimično sazreli za dogovor.

Ovakav pristup dodatno učvršćuje kinesku ulogu u globalnoj diplomatiji, gdje se sve više pozicionira kao alternativa zapadnom utjecaju i zagovornik međunarodnog poretka temeljenog na pravilima.