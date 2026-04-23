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POMORSKA AKCIJA

Američki specijalci upali na tanker: Sumnja na prevoz iranske nafte

Akcija izvedena u Indijskom okeanu u sklopu nadzora

Američki specijalci upali na tanker. Platforma X

B. A.

23.4.2026

Američke snage izvele su noćni helikopterski desant i upad na tanker M/T Majestic X u Indijski okean. Prema navodima Pentagona, riječ je o brodu bez državne pripadnosti koji je bio pod sankcijama i prevozio iransku naftu.

Operacija je provedena u okviru aktivnosti INDOPACOM, odnosno američkog zapovjedništva za Indopacifik. Objavljen je i snimak upada specijalaca na brod, uz poruku da međunarodne vode ne mogu biti utočište za kršenje sankcija.

Iz Pentagona su poručili da će nastaviti s provođenjem pomorskih pravila širom svijeta kako bi spriječili ilegalne mreže i presretali plovila koja pomažu Iranu, bez obzira na njihovu lokaciju.

Ova akcija dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku, gdje Sjedinjene Američke Države nastoje ograničiti izvoz iranske nafte, kao ključnog izvora finansiranja. Istovremeno, Iran pojačava pritisak u Hormuški moreuz, koristeći brze čamce za ometanje pomorskog saobraćaja i zapljenu tankera.

Prema izvještajima Associated Press, ovakve aktivnosti već su dovele do rasta troškova osiguranja i promjena u globalnim trgovačkim rutama, uključujući preusmjeravanje brodova oko Afrike.

Vojni analitičari upozoravaju da bi ovakvi potezi mogli izazvati direktan odgovor Teherana, dok Washington ostaje pri stavu da će spriječiti svaku pomorsku aktivnost koja podržava iranske interese.

# TANKER
# INDIJSKI OKEAN
# AMERIČKI SPECIJALCI
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