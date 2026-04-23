Video / BBC tvrdi: Upad iranskih specijalaca na brod u Hormuškom moreuzu je insceniran

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je videosnimke navodne zapljene teretnog broda MSC Epaminondas, koji je jučer presretnut u Hormuškom moreuzu.

Na snimku koji je objavio IRGC vidi se kako njihove snage prilaze trgovačkom brodu i preuzimaju kontrolu nad plovilom. Riječ je o jednom od dva broda koja je Iran zaplijenio tokom jučerašnjih incidenata u moreuzu.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, bliskoj Revolucionarnoj gardi, u razmaku od nekoliko sati napadnuta su tri trgovačka broda. Brod Euphoria pogođen je i nasukan uz obalu Irana, dok su MSC Francesca i Epaminondas zaplijenjeni i usmjereni prema iranskoj obali.

BBC: Snimka je inscenirana

Analiza dostupnog videosnimka ukazuje na to da je materijal najvjerovatnije snimljen nekoliko sati nakon prvobitnog napada. Tim BBC Verify analizirao je dvominutni snimak na kojem se vide naoružani muškarci u manjim plovilima kako se približavaju brodovima MSC Francesca i Epaminondas, koji su jučer ujutro prijavili da su bili pod paljbom.