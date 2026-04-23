Video / BBC tvrdi: Upad iranskih specijalaca na brod u Hormuškom moreuzu je insceniran

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je videosnimke navodne zapljene teretnog broda MSC Epaminondas, koji je jučer presretnut u Hormuškom moreuzu.
Na snimku koji je objavio IRGC vidi se kako njihove snage prilaze trgovačkom brodu i preuzimaju kontrolu nad plovilom. Riječ je o jednom od dva broda koja je Iran zaplijenio tokom jučerašnjih incidenata u moreuzu.
Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, bliskoj Revolucionarnoj gardi, u razmaku od nekoliko sati napadnuta su tri trgovačka broda. Brod Euphoria pogođen je i nasukan uz obalu Irana, dok su MSC Francesca i Epaminondas zaplijenjeni i usmjereni prema iranskoj obali.
BBC: Snimka je inscenirana
Analiza dostupnog videosnimka ukazuje na to da je materijal najvjerovatnije snimljen nekoliko sati nakon prvobitnog napada. Tim BBC Verify analizirao je dvominutni snimak na kojem se vide naoružani muškarci u manjim plovilima kako se približavaju brodovima MSC Francesca i Epaminondas, koji su jučer ujutro prijavili da su bili pod paljbom.
Iako su teretni brodovi na snimku jasno identifikovani, analiza zračnih kadrova sugeriše da su najvjerovatnije snimljeni oko 17 sati po lokalnom vremenu. Na to upućuje smjer njihovog kretanja, koji odgovara dostupnim podacima o plovidbi u tom periodu, što je nekoliko sati nakon prijave napada.
Postoje i dodatni elementi koji ukazuju na mogućnost da su pojedini dijelovi snimka inscenirani. Tako je, naprimjer, otvor na brodu MSC Francesca, kroz koji se muškarci ukrcavaju, već bio otvoren u trenutku dolaska iranskog plovila. Također, drugi kadar snimljen s palube tog broda prikazuje dolazak iranskih snaga, što sugeriše da je neko već bio na brodu kako bi zabilježio taj trenutak.
Podaci o praćenju
Jedan dio snimka prikazuje plovilo koje se približava krmi grčkog broda Epaminondas, ali nije jasno da li su kasniji kadrovi iz unutrašnjosti snimljeni upravo na tom brodu ili na MSC Francesca. Grčke vlasti demantovale su navode da je Epaminondas zaplijenjen, ističući da je kapetan zadržao kontrolu nad plovilom.
Podaci o praćenju pokazuju da je Epaminondas napustio područje incidenta i zaplovio prema sjeverozapadu, u pravcu otoka Qeshm, nakon čega mu je isključen transponder. Transponder broda MSC Francesca također je jučer isključen, nakon što je nekoliko sati emitovao signal s lokacije napada.