Tramp tvrdi: "Iran ne zna ko mu je vođa, unutarnji sukobi su potpuno ludi!"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da njegova zemlja ima "potpunu kontrolu" nad Hormuškim moreuzom, ističući da je ovaj ključni pomorski pravac zatvoren dok Iran ne pristane na novi sporazum.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da unutar Irana vlada ozbiljna politička nestabilnost i sukobi različitih frakcija.