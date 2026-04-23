Tramp tvrdi: "Iran ne zna ko mu je vođa, unutarnji sukobi su potpuno ludi!"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da njegova zemlja ima "potpunu kontrolu" nad Hormuškim moreuzom, ističući da je ovaj ključni pomorski pravac zatvoren dok Iran ne pristane na novi sporazum.
U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da unutar Irana vlada ozbiljna politička nestabilnost i sukobi različitih frakcija.
- Iran se jako muči s time ko mu je vođa! Jednostavno ne znaju! Sukobi unutar zemlje između "tvrde struje", koja je na bojištu teško gubila, i "umjerenih", koji uopće nisu toliko umjereni (ali dobivaju na ugledu!), potpuno su ludi! Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Nijedan brod ne može ući ni izaći bez odobrenja američke mornarice. Moreuz je "potpuno zatvoren" sve dok Iran ne bude spreman postići dogovor!!! Hvala na pažnji u vezi s ovim pitanjem - poručio je Tramp.
On je naglasio da će Sjedinjene Američke Države nastaviti vršiti pritisak sve dok Teheran ne pokaže spremnost za novi dogovor.