EU odobrila 90 milijardi eura za Ukrajinu, Rusiji uvedene nove sankcije

Evropska unija je u četvrtak finalizirala dugo odgađani paket finansijske podrške Ukrajini od 90 milijardi eura (oko 105 milijardi dolara), okončavajući višemjesečni politički zastoj i otvarajući put za početak isplata u drugom kvartalu 2026. godine.

Sporazum, koji je usvojilo Vijeće EU-a, ima za cilj rješavanje hitnih budžetskih potreba Ukrajine i jačanje njenih kapaciteta odbrambene industrije do 2026. i 2027. godine.

Od ukupnog iznosa, 30 milijardi eura bit će izdvojeno za makroekonomsku podršku, dok će 60 milijardi eura biti usmjereno na investicije vezane za odbranu, uključujući nabavku vojne opreme.

Finansiranje će se prikupiti putem zaduživanja EU-a na tržištima kapitala i podržano budžetom bloka. Očekuje se da će otplata doći iz budućih reparacija koje Rusija duguje Ukrajini.

Prema saopštenju, 45 milijardi eura ukupnog kredita bit će dostupno 2026. godine, uključujući 28,3 milijarde eura namijenjenih posebno za ukrajinske obrambeno-industrijske kapacitete.

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta opisao je ovaj potez kao dio šire strategije za osiguranje "pravednog i trajnog mira", kombinirajući ojačanu podršku Ukrajini s "povećanim pritiskom" na Moskvu.

Sankcije Rusiji

Uz finansijski paket, EU je također usvojio 20. paket sankcija Rusiji, usmjerenih na ključne sektore poput energetike, finansija i odbrane u nastojanju da oslabi njenu ratnu ekonomiju.

- Zastoj je završen. EU je upravo otvorio put za kredit od 90 milijardi eura za Ukrajinu i 20. paket sankcija - napisala je šefica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kalas na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Promjena vlasti u Mađarskoj

Paketi su se suočili s kašnjenjima zbog unutrašnjih nesuglasica, uključujući veto odlazećeg mađarskog premijera Viktora Orbana. Nakon promjene rukovodstva u Budimpešti, prigovori su uklonjeni, što je omogućilo brzo zaključivanje pregovora.

Odluka je usvojena uz podršku 24 države članice u okviru poboljšanog okvira saradnje, dodaje se u saopštenju.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen također je pozdravila sporazum, rekavši da on pokazuje posvećenost EU-a da "udvostruči" podršku Ukrajini, a istovremeno pojača pritisak na Rusiju.