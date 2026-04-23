Američka blokada propušta: "U devet dana Iran izvezao 10,7 miliona barela nafte"

Američka blokada nije zaustavila izvoz iranske nafte, a tankeri natovareni iranskom naftom i raspoloživi kapaciteti skladišta trebali bi omogućiti nastavak isporuka i u narednim sedmicama, procjenjuje kompanija za analizu podataka Vortexa.

Sjedinjene Američke Države uvele su pomorsku blokadu Irana u Omanskom zaljevu i Arapskom moru nakon neuspjelog prvog kruga mirovnih pregovora u Islamabadu.

Prema izvještaju Vortexe, američke snage blokadu ne provode nužno u blizini iranskih luka niti unutar Hormuškog moreuza, već fleksibilno, u zoni oko 300 milja zapadno, između pakistansko-iranske granice i najzapadnijeg dijela Omana.

Iran je, s druge strane, već u ranoj fazi američko-izraelskih napetosti preuzeo kontrolu nad Hormuškim moreuzom, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi država koje Teheran smatra "prijateljskim" koordiniraju prolaz s iranskom mornaricom.

Propusna blokada

Od početka američke blokade 13. aprila do 21. aprila kroz Hormuški moreuz i područje pod blokadom prošla su 34 tankera pod sankcijama ili povezana s Iranom, koji su bili na putu iz iranskih luka ili prema njima, pokazuju podaci Vortexe.

Iz zone pod američkom blokadom izvezeno je 10,7 miliona barela iranske nafte, procjenjuje ova kompanija.

Kako navode, iranska nafta prevezena je na šest tankera koji su isključili automatski identifikacijski sistem (AIS), čime su prestali slati podatke o lokaciji.

Američka vojska je, prema navodima Reutersa koji se poziva na neimenovane izvore iz pomorskog sektora i sigurnosnih službi, presrela najmanje tri tankera pod iranskom zastavom u azijskim vodama.

U srijedu poslijepodne američke oružane snage saopćile su da su u okviru blokade do sada uputile 29 plovila da promijene kurs ili se vrate u luku, navodi Reuters.

Stabilan tranzit

Promet kroz Hormuški moreuz ostao je, uprkos tenzijama, uglavnom na nivou prije uvođenja američke blokade, navode iz Vortexe.

U prosjeku je od 13. do 21. aprila kroz moreuz prolazilo 4,5 brodova dnevno, što je približno isto kao u prethodnih 30 dana, kada je prosjek iznosio četiri broda dnevno.

Ipak, zabilježen je blagi pad iranskog pomorskog prometa. Prema podacima, kroz Hormuz je nakon uvođenja blokade dnevno prolazio jedan do dva broda povezana s Iranom, dok je ranije taj broj iznosio dva do tri.

Izvan dometa

Iako izaziva veliku medijsku pažnju, američka blokada, prema procjenama Vortexe, vjerovatno neće značajnije utjecati na iranski izvoz nafte u naredna dva do tri mjeseca.

Oko 160 miliona barela iranske nafte već se nalazi u tankerima, od čega je približno 130 miliona barela izvan zone američke pomorske blokade. Ta količina, kako se navodi, odgovara oko 2,5 mjeseca uobičajenih kineskih uvoznih potreba, a kroz blokadu će vjerovatno proći još iranskih tankera.

Blokada u kratkom roku neće značajno utjecati ni na proizvodnju, procjenjuje Vortexa, jer bi Iranu za punjenje skladišta do maksimalnog kapaciteta, prema podacima iz 2020. godine, trebalo oko 22 dana uz tempo od 1,5 miliona barela dnevno.

Dodatno se navodi da iranski skladišni kapaciteti mogu podržati proizvodnju i do dva mjeseca, iako bi proizvođači vjerovatno ranije počeli smanjivati obim proizvodnje iz predostrožnosti.

Međutim, u Vortexi naglašavaju da ove procjene vrijede u slučaju potpune američke blokade, dok dosadašnji podaci sugerišu da je takav scenario malo vjerovatan.

U srijedu poslijepodne američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) saopćio je da su sankcije na iransku naftu privremeno obustavljene na još 30 dana, na zahtjev zemalja koje, kako je naveo, imaju najveći rizik od nestašice nafte zbog situacije u Hormuškom moreuzu.