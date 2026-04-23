UN: 30 miliona ljudi ponovno će pasti u siromaštvo čak i ako rat s Iranom sutra završi

Više od 30 miliona ljudi širom svijeta moglo bi ponovo završiti u siromaštvu čak i ako bi rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država bio okončan već sutra, upozoravaju Ujedinjene nacije.

Čelnik Programa Ujedinjenih naroda za razvoj Aleksandar De Kro (Alexander De Croo) izjavio je za Reuters da se već sada osjećaju ozbiljne ekonomske posljedice globalnih tenzija.

- Na globalnom nivou gubi se između 0,5 i 0,8 posto BDP-a. Šta to znači za najranjivije zemlje svijeta? To znači da će 32 miliona ljudi ponovo pasti u siromaštvo - rekao je De Kro, bivši belgijski premijer.

On je naglasio da su glavni uzroci ovakvog razvoja događaja nagli rast cijena energije i sve veća nesigurnost u lancima snabdijevanja hranom. Dodao je da, osim nafte, kroz Hormuški moreuz prolaze i velike količine gnojiva, te da je Iran praktično blokirao taj ključni pomorski pravac.

Prema njegovim riječima, posljedice bi mogle biti dugoročne, posebno u sektoru prehrambene sigurnosti.

- Sezona sadnje je sada. "Ako se sad sije, a nema pristupa gnojivima, produktivnost će u septembru, oktobru i novembru biti znatno niža… a nesigurnost u opskrbi hranom dostići će vrhunac za nekoliko mjeseci - rekao je.

Ujedinjene nacije upozoravaju da bi kombinacija ekonomskih i logističkih poremećaja mogla dodatno pogoršati položaj najugroženijih država u narednom periodu.