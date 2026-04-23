Malu Mariju majka bacila s terase, pa skočila s još dvoje djece u naručju: "Otac je pokušavao da ih oživi"

Šestogodišnja djevojčica Marija, koju je majka bacila sa terase stana u Italiji prije nego što je sa još dvoje djece u naručju skočila s visine, i dalje se nalazi u kritičnom stanju, a ljekari se bore za njen život.

Djevojčica je jučer ujutro primljena u bolnicu nakon što ju je majka (46) bacila sa trećeg sprata zgrade u ulici Via Zanoti Bjanko u Katancaru, a potom skočila držeći u rukama bebu staru četiri mjeseca i još jedno dijete od četiri godine.

Majka, beba i mlađe dijete preminuli su na licu mjesta, dok je mala Marija sa teškim povredama hitno prevezena u bolnicu.

Potresni detalji

Hitnu pomoć pozvale su komšije koje su oko pet sati ujutro čule snažan udar, a zatim ugledale četiri nepomična tijela na pločniku. Beba, četverogodišnje dijete i majka nisu davali znakove života, dok je mala Marija još uvijek jedva disala.

Prema informacijama iz istrage, majka je pred zoru probudila djecu, obukla ih kao da ih vodi napolje, a zatim izgovorila molitvu. Uzela je brojanicu, jedno dijete izvela na terasu i bacila ga, a potom je u naručje uzela drugo dvoje djece i skočila s visine.

Kada je policija stigla na mjesto zločina, brojanica joj je i dalje bila omotana oko ruke.

Probudio ga krik

Otac djece bio je u stanu u trenutku tragedije. Spavao je dok je njegova supruga, iz još uvijek nepoznatih razloga, počinila ubistvo djece i potom sebi oduzela život. Probudio ga je vrisak komšija, nakon čega je u šoku istrčao niz stepenice i pokušavao da oživi djecu, neutješno plačući.

- Viđali smo djecu svako jutro. Ovo je tragedija... Djeca su se igrala napolju, davali bismo im slatkiše, ovo je strašno, strašno... - rekli su komšije kroz suze.

Oni navode da je porodica djelovala mirno i povučeno. Za majku kažu da je bila tiha i veoma religiozna osoba. Ističu da je prije nego što je prestala raditi kako bi se posvetila djeci, bila direktorica jednog doma za starije osobe u gradu.

Dodaju da porodica nije imala finansijske probleme niti su primjećene bilo kakve disfunkcionalnosti u odnosima.

Istraga u toku

Gradonačelnik Katancara Nikola Fiorita rekao je da je majka često odlazila u crkvu i bila bliska sa svećenicima.

- Ovdje nije bilo riječi o nekoj teškoj porodičnoj situaciji. Zato možemo posumnjati na patnju koja je vjerovatno nevidljiva - rekao je Fiorita.

Istražitelji za sada ne sumnjaju u spontani čin, već razmatraju mogućnost da je riječ o unaprijed smišljenom djelu, a među mogućim uzrocima navodi se i postporođajna depresija.

Istraga je i dalje u toku.