Putin kazao da su prekidi interneta u ruskim gradovima povezani s antiterorističkim operacijama

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su prekidi interneta povezani s operativnim mjerama za sprečavanje terorističkih napada i zaštitu građana, naglasivši da je sigurnost uvijek prioritet, što je njegovo prvo javno objašnjenje ograničenja koja se postepeno uvode od prošle godine, javlja Anadolu.

Putinova objašnjenja

Govoreći na sastanku vlade u Moskvi usmjerenom na razvoj ruske arktičke zone i Transarktičkog transportnog koridora, Putin je izjavio da su prekidi internet usluga povezani s operativnim mjerama usmjerenim na sprečavanje terorističkih napada.

- Ono s čime se ljudi susreću u velikim gradovima – ne često, ali, nažalost, dešava se – mislim na određene probleme i poremećaje u radu interneta u velikim gradskim područjima. I, naravno, ako je ovo povezano s operativnim radom na sprečavanju terorističkih akata – a znamo da, nažalost, ponekad propustimo takve napade – onda će osiguranje sigurnosti ljudi uvijek biti prioritet - rekao je Putin.

Od 2024. godine, ruske vlasti sve više primjenjuju tehničke mjere koje mogu usporiti ili privremeno ograničiti pristup internetu u određenim regijama.

Ove mjere su opravdane iz sigurnosnih razloga, posebno kao odgovor na napade dronovima u Ukrajini i druge uočene prijetnje.

Zabrinuti građani

Međutim, izazvale su zabrinutost među preduzećima i stanovnicima zbog njihovog utjecaja na komunikacije, digitalne usluge i svakodnevne ekonomske aktivnosti.

Putin je napomenuo da je u takvim okolnostima teško postići ravnotežu između informiranja javnosti o ograničenjima i održavanja tajnosti potrebne za operativne aktivnosti.

Naložio je da se razmotre rješenja kako bi se osigurala bliska koordinacija između agencija za provođenje zakona i civilnih struktura kako bi se pronašli optimalni pristupi.