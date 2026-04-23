Mađar najavio otvaranje tajnih arhiva iz komunističkog doba u Mađarskoj

Peter Mađar, lider stranke Tisza koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, izjavio je da će nova vlada Tisze objaviti arhive domaćih obavještajnih službi iz komunističkog doba, javlja Anadolu.

- Dolazeća vlada Tisza-e otvorit će dosijee domaćih obavještajnih službi iz komunističkog doba - objavio je mandatar za novog premijera Mađarske na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Naveo je i da se zastupnici njegove stranke neće useliti u zgradu parlamenta, koju je opisao kao nekadašnje sjedište tajne policije i Mađarske socijalističke radničke partije.

Prema ranijim izjavama, Balint Ruf, koji će voditi kabinet premijera, rekao je da će objavljivanje "dosijea agenata" biti jedan od njegovih prvih zadataka nakon formiranja nove vlade.

Ruf je kazao da buduća mađarska vlada planira da otvori historijske arhive tajne policije iz komunističkog perioda.

Naveo je da će istraživačima biti omogućen puni pristup arhivama, uz cilj da se rad odvija bez političkog pritiska.

Peter Mađar je ostvario ubjedljivu pobjedu nad Viktorom Orbanom na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila, prema podacima Nacionalne izborne kancelarije.