Britanac namjerno zarazio sedmoricu muškaraca HIV-om

Muškarac iz Velike Britanije osuđen je na doživotni zatvor nakon što je proglašen krivim za višestruka silovanja i namjerno prenošenje HIV infekcije drugim muškarcima, dok policija upozorava da bi moglo biti još neidentifikovanih žrtava.

Adam Hal (Adam Hall), 43 godine, iz Vašingtona na sjeveroistoku Engleske, mora odslužiti najmanje 23 godine zatvora, odlučio je sud u Njukaslu, piše Sky News.

Hal je u martu proglašen krivim za pet silovanja i sedam slučajeva nanošenja teških tjelesnih povreda. Sud je utvrdio da je namjerno zarazio trojicu muškaraca HIV-om, dok je četvoricu silovao.

On je svoj HIV status skrivao od partnera, nije uzimao propisanu terapiju koja bi smanjila nivo virusa u organizmu, te je stupao u nezaštićene seksualne odnose s muškarcima koje je upoznavao u barovima u oblasti Njukasla ili putem aplikacije za upoznavanje Grindr.

Neke od njegovih žrtava bile su u dvadesetim godinama života, dok je najmlađa imala samo 15 godina. Tinejdžer je saznao da je zaražen HIV-om tokom telefonskog poziva medicinskih radnika, neposredno nakon što je izašao iz školskog autobusa. Druge dvije žrtve imale su 17 i 18 godina.

Tokom četveromjesečnog suđenja Hal je negirao optužbe, tvrdeći čak da su pojedine žrtve željele da budu zaražene.

Istražitelji smatraju da je imao seksualne kontakte i s drugim muškarcima koji još nisu identifikovani, te su uputili poziv potencijalnim žrtvama da se jave policiji. Također je utvrđeno da je putovao u više gradova, uključujući Daram, Midlzbro, Sjeverni i Zapadni Jorkšir, Mančester i London.