Izraelska vojska: Pronašli smo Hezbolahov tunel ispod trgovine odjećom

Izraelska vojska (IDF) saopćila je da je otkrila mrežu tunela za koju tvrdi da se nalazi oko 25 metara ispod prodavnice odjeće u gradu Hiam na jugu Libana. U saopćenju IDF-a navodi se da je riječ o podzemnom komandnom centru Hezbolaha.
Prema tvrdnjama izraelske vojske, u tunelu su pronađeni oružje i više prostorija koje je, kako navode, Hezbolah koristio "za upravljanje borbenim aktivnostima".
Od 2. marta izraelske snage provode ofanzivu u Libanu, u kojoj je, prema zvaničnim podacima, poginulo oko 2.300 ljudi, ranjeno više od 7.500, dok je više od milion osoba raseljeno.
Desetodnevni prekid vatre u Libanu najavio je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) 17. aprila.
Danas počinje drugi krug pregovora između Izraela i Libana u Sjedinjenim Američkim Državama. Liban planira zatražiti produženje primirja za još mjesec dana, jer postojeći dogovor ističe u nedjelju.
Međutim, i pored primirja, izraelske snage su jučer na jugu Libana ubile najmanje pet osoba, među kojima je i libanska novinarka Amal Halil (Amal Khalil).