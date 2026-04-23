Izraelska vojska: Pronašli smo Hezbolahov tunel ispod trgovine odjećom

Izraelska vojska (IDF) saopćila je da je otkrila mrežu tunela za koju tvrdi da se nalazi oko 25 metara ispod prodavnice odjeće u gradu Hiam na jugu Libana. U saopćenju IDF-a navodi se da je riječ o podzemnom komandnom centru Hezbolaha.

Prema tvrdnjama izraelske vojske, u tunelu su pronađeni oružje i više prostorija koje je, kako navode, Hezbolah koristio "za upravljanje borbenim aktivnostima".