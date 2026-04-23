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Izraelska vojska: Pronašli smo Hezbolahov tunel ispod trgovine odjećom

U tunelu su pronađeni oružje i više prostorija koje je, kako navode, Hezbolah koristio "za upravljanje borbenim aktivnostima"

Izraelska vojska: Pronašli smo Hezbolahov tunel. Platforma X

M. Až.

23.4.2026

Izraelska vojska (IDF) saopćila je da je otkrila mrežu tunela za koju tvrdi da se nalazi oko 25 metara ispod prodavnice odjeće u gradu Hiam na jugu Libana. U saopćenju IDF-a navodi se da je riječ o podzemnom komandnom centru Hezbolaha.

Prema tvrdnjama izraelske vojske, u tunelu su pronađeni oružje i više prostorija koje je, kako navode, Hezbolah koristio "za upravljanje borbenim aktivnostima".

Od 2. marta izraelske snage provode ofanzivu u Libanu, u kojoj je, prema zvaničnim podacima, poginulo oko 2.300 ljudi, ranjeno više od 7.500, dok je više od milion osoba raseljeno.

Desetodnevni prekid vatre u Libanu najavio je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) 17. aprila.

Danas počinje drugi krug pregovora između Izraela i Libana u Sjedinjenim Američkim Državama. Liban planira zatražiti produženje primirja za još mjesec dana, jer postojeći dogovor ističe u nedjelju.

Međutim, i pored primirja, izraelske snage su jučer na jugu Libana ubile najmanje pet osoba, među kojima je i libanska novinarka Amal Halil (Amal Khalil).

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
# IDF
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