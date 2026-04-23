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IRANSKI PREDSJEDNIK

Pezeškijan uzvratio Trampu: "Natjerat ćemo agresora da zažali zbog svojih postupaka"

Reagovao je na tvrdnje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država o navodnim unutrašnjim podjelama u Iranu

Pezeškijan i Tramp. NDTV

M. Až.

23.4.2026

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) reagovao je na tvrdnje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) o navodnim unutrašnjim podjelama u Iranu, poručivši da u toj zemlji ne postoje suprotstavljene političke struje.

- U Iranu nema radikala ni umjerenih; svi smo Iranci i revolucionari, čvrsto ujedinjeni - naveo je Pezeškijan u objavi na platformi X.

On je istakao jedinstvo države i naroda te lojalnost vrhovnom vođi.

- Sa jedinstvom naroda i vlade, uz potpunu poslušnost vrhovnom vođi, natjerat ćemo agresora da zažali zbog svojih postupaka - poručio je.

Dodao je da Iran slijedi, kako je rekao, jedinstven put koji vodi ka pobjedi zemlje.

- Jedan Bog, jedan narod, jedan vođa i jedan put, a to je put pobjede našeg dragog Irana koji je vrijedniji od života - izjavio je Pezeškijan.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# MASOUD PEZESHKIAN
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