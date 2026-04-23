NY Times: Novom ajatolahu će možda biti potrebna proteza za nogu, ići će i na plastičnu operaciju

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) imao je tri operacije na jednoj nozi i moguće je da će mu biti potrebna proteza, objavio je New York Times.

Kako navodi isti izvor, Hamnei se trenutno oporavlja od operacije šake, dok su mu ozbiljne opekotine na licu i usnama dodatno otežale govor. Zbog tih povreda očekuje se da će biti podvrgnut i plastičnoj operaciji.

Novi iranski vrhovni vođa nije se pojavljivao u javnosti otkako je prije više od mjesec dana preuzeo funkciju nakon smrti svog oca.

Povrede je zadobio tokom američko-izraelskog napada na Teheran, u kojem je njegov otac poginuo, ali tačan stepen njegovih povreda i dalje nije poznat.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u više navrata je komentarisao njegovo zdravstveno stanje, čak iznoseći i spekulacije da je preminuo.

- Njihov vrhovni vođa više nije vrhovni – on je mrtav. Sin (Modžtaba Hamnei) je ili mrtav ili u veoma lošem stanju, jer se niko nije čuo s njim. Mislim da on govori: 'samo me izostavite iz ovoga' - rekao je Tramp krajem marta.