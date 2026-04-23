Tramp: Dogovor s Iranom će biti postignut samo kada bude prikladan i dobar za SAD

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je putem svoje društvene mreže Truth Social da će eventualni dogovor s Iranom biti postignut isključivo kada bude "prikladan i dobar" za Sjedinjene Američke Države.

Kritikujući izvještavanje američkih medija o ratu s Iranom, za koje tvrdi da stvaraju utisak da žuri s okončanjem sukoba, Tramp je istakao da ima "svo vrijeme svijeta, ali Iran nema - sat otkucava".

Ponovivši ranije tvrdnje o, kako kaže, uspjesima američke strane u ratu, Tramp je naveo: "Iranska mornarica leži na dnu mora, njihova avijacija je uništena, njihovi protivzračni i radarski sistemi su nestali, njihovi lideri više nisu s nama, blokada je čvrsta i neprobojna i od sada može biti samo gore - vrijeme nije na njihovoj strani!"

- Dogovor će biti postignut samo kada bude prikladan i dobar za Sjedinjene Američke Države, naše saveznike i, zapravo, ostatak svijeta - zaključio je.