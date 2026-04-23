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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Dogovor s Iranom će biti postignut samo kada bude prikladan i dobar za SAD

Vrijeme nije na njihovoj strani, poručio je

Donald Tramp. AP

M. Až.

23.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je putem svoje društvene mreže Truth Social da će eventualni dogovor s Iranom biti postignut isključivo kada bude "prikladan i dobar" za Sjedinjene Američke Države.

Kritikujući izvještavanje američkih medija o ratu s Iranom, za koje tvrdi da stvaraju utisak da žuri s okončanjem sukoba, Tramp je istakao da ima "svo vrijeme svijeta, ali Iran nema - sat otkucava".

Ponovivši ranije tvrdnje o, kako kaže, uspjesima američke strane u ratu, Tramp je naveo: "Iranska mornarica leži na dnu mora, njihova avijacija je uništena, njihovi protivzračni i radarski sistemi su nestali, njihovi lideri više nisu s nama, blokada je čvrsta i neprobojna i od sada može biti samo gore - vrijeme nije na njihovoj strani!"

- Dogovor će biti postignut samo kada bude prikladan i dobar za Sjedinjene Američke Države, naše saveznike i, zapravo, ostatak svijeta - zaključio je.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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