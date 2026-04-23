Modžtaba Hamnei i dalje je mentalno stabilan i priseban, upravljanje prepustio generalima

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, koji je teško ranjen u izraelskom zračnom napadu na početku rata u kojem je poginuo njegov otac Ali Hamnei, i dalje je mentalno stabilan i priseban, objavio je "New York Times", pozivajući se na izvore koji su željeli ostati anonimni.

Modžtaba Hamnei, koji je naslijedio svog oca Alija Hamneija nakon što je ubijen prvog dana rata 28. februara, nije se pojavljivao u javnosti od preuzimanja funkcije i komunicira isključivo putem pisanih poruka.

"Hamnei je imao tri operacije na jednoj nozi i čeka protezu. Također je operisao jednu ruku i postepeno je vraća u upotrebu. Lice i usne su pretrpjeli teške opekotine, što mu otežava govor", navodi američki list, koji tvrdi da je razgovarao s četiri iranska zvaničnika upoznata s njegovim zdravstvenim stanjem.

Kako se dodaje, Hamnei se nalazi na tajnoj lokaciji pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja, uključujući predsjednika Masuda Pezeškijana, koji je po struci kardiohirurg, kao i iranskog ministra zdravlja.

Zbog sigurnosnih razloga, iranski vođa ne prima posjetioce, a komunikacija se odvija putem rukom pisanih poruka koje se dostavljaju u zapečaćenim kovertama. Kuriri ih prenose različitim rutama, automobilima ili motociklima, sve dok ne stignu do njegove skrivene lokacije.

"New York Times" navodi i da Revolucionarna garda rat sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom posmatra kao "prijetnju opstanku režima", koja je, kako tvrde izvori, trenutno pod kontrolom.

Garda je, prema istim navodima, zadužena za vođenje vojne strategije, uključujući i blokadu Hormuškog moreuza.