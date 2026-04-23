Moskva prijeti Evropi: "Ako primite Makronove nuklearne bombardere, postajete naše mete broj jedan"

Rusija je u četvrtak upozorila da bi svaka evropska država koja prihvati raspoređivanje francuskih strateških bombardera, sposobnih za nošenje nuklearnog oružja, mogla postati direktna meta ruskih snaga u slučaju sukoba. Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) još u martu je najavio planove za jačanje nuklearnog arsenala, ističući da bi Francuska mogla omogućiti evropskim partnerima da privremeno ugoste njene vojne letjelice, prenio je Reuters.

Nuklearna prijetnja i širenje arsenala

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško izjavio je u intervjuu objavljenom u četvrtak da se radi o "nekontrolisanom jačanju" nuklearnog potencijala NATO-a, što Moskva vidi kao ozbiljnu stratešku prijetnju.

On je naglasio zabrinutost Rusije zbog mogućnosti raspoređivanja francuskog naoružanja širom Evrope, posebno jer Pariz o tome već pregovara s Velikom Britanijom, Njemačkom, Poljskom, Holandijom, Belgijom, Grčkom, Švedskom i Danskom.

Gruško je za državnu medijsku kuću Russia Today poručio da će ruska vojska morati uzeti u obzir ove planove prilikom ažuriranja liste potencijalnih ciljeva u slučaju šireg sukoba.

Prema njegovim riječima, ovakvi potezi ne jačaju sigurnost evropskih saveznika, već je dodatno narušavaju, jer Francuska, kako tvrdi, ne nudi konkretne garancije, dok istovremeno te zemlje izlaže direktnom riziku.

Geopolitička nestabilnost i kraj sporazuma

Makronova inicijativa dolazi u trenutku kada evropske članice NATO-a nastoje preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost, naročito nakon čestih kritika američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) upućenih Alijansi, kao i njegovih prijetnji preuzimanjem kontrole nad Grenlandom od Danske.

Istovremeno, istekao je posljednji važeći sporazum koji je ograničavao veličinu ruskog i američkog strateškog nuklearnog arsenala, čime je u februaru stvoren ozbiljan vakuum u globalnom sistemu kontrole naoružanja.

Globalne tenzije dodatno su pojačane ratovima u Ukrajini i Iranu, zbog čega se međunarodna scena nalazi na najvišem nivou napetosti u posljednjih nekoliko decenija.

Gruško je poručio da bi svaki budući dijalog o nuklearnom oružju morao uključiti ukupne kapacitete NATO-a, uključujući francuski i britanski arsenal uz američki.

S druge strane, NATO je uputio kritike Rusiji i Kini zbog njihove nuklearne politike, pozivajući ih na saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem jačanja stabilnosti i transparentnosti, uoči predstojeće konferencije Ujedinjenih naroda u Njujorku.