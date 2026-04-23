Video / Ukrajinci pogodili zgradu FSB-a, likvidirano 12 oficira

Ukrajinski dronovi izveli su napad u srijedu na zapovjedno mjesto ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) u okupiranom Donjecku, pri čemu je, prema navodima ukrajinske strane, poginulo 12 ruskih oficira, dok je 15 pripadnika službe ranjeno, objavio je na Telegramu zapovjednik Snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, poznat pod ratnim nadimkom "Mađar".

U Donjecku je oko 8 sati ujutro po lokalnom vremenu odjeknulo više eksplozija, a na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje prikazuju udare dronova na višekatnu nedovršenu zgradu.

Prema navodima Brovdija, ukrajinske snage su koristile FP-2 dronove koje proizvodi domaća odbrambena kompanija Fire Point. Riječ je o letjelicama srednjeg dometa koje mogu nositi borbeni teret od 60 do 100 kilograma. Informacije prenosi Kyiv Independent.

Operacija je, kako se navodi, izvedena kao zajednička akcija Snaga bespilotnih sistema i boraca 1. korpusa Azovske brigade Ukrajinske nacionalne garde. Tokom napada izvedeno je osam preciznih udara na metu.