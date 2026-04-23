Iranski mediji: Protuzračna odbrana u Teheranu gađala male dronove

Iranski mediji objavili su nove informacije nakon ranijih izvještaja o aktiviranju protuzračne odbrane iznad Teherana, i to uprkos važećem primirju.

Agencija Fars, pozivajući se na navode svog novinara, prenosi da je reakcija uslijedila nakon što su uočeni manji dronovi iznad više dijelova zemlje.

U izvještaju se navodi i izjava iranskog vojnog stručnjaka koji ističe da su sistemi protuzračne odbrane tokom primirja u stalnoj visokoj pripravnosti te da moraju reagovati na svaku sumnjivu pojavu, uključujući svjetlosne signale ili druge vizuelne indikacije.