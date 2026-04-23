Tramp odgovorio na pitanje novinara o mogućoj upotrebi nuklearnog oružja protiv Irana

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) odgovorio je na pitanje novinara o mogućoj upotrebi nuklearnog oružja protiv Irana.

- Ne, ne bih - rekao je Tramp.

- Zašto bih to uradio? Zašto bi se uopšte postavilo tako glupo pitanje? Zašto bih koristio nuklearno oružje kada smo ih potpuno, na veoma uvjerljiv način, uništili - izjavio je Tramp.

- Nuklearno oružje nikada ne bi smio koristiti niko - dodao je.

Tramp je na pitanje reagirao ljutito, a ono je vjerojatno potaknuto njegovom nedavnom prijetnjom da će "cijela civilizacija večeras nestati", koju je iznio prije jednog od rokova koje je dao Iranu za postizanje dogovora.