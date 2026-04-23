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OŠTRO REAGIRAO

Tramp odgovorio na pitanje novinara o mogućoj upotrebi nuklearnog oružja protiv Irana

Američki predsjednik je na pitanje reagirao ljutito

Donald Tramp. AP

M. Až.

23.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) odgovorio je na pitanje novinara o mogućoj upotrebi nuklearnog oružja protiv Irana.

- Ne, ne bih - rekao je Tramp.

- Zašto bih to uradio? Zašto bi se uopšte postavilo tako glupo pitanje? Zašto bih koristio nuklearno oružje kada smo ih potpuno, na veoma uvjerljiv način, uništili - izjavio je Tramp.

- Nuklearno oružje nikada ne bi smio koristiti niko - dodao je.

Tramp je na pitanje reagirao ljutito, a ono je vjerojatno potaknuto njegovom nedavnom prijetnjom da će "cijela civilizacija večeras nestati", koju je iznio prije jednog od rokova koje je dao Iranu za postizanje dogovora.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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