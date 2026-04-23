Hezbolah: Ispalili smo rakete na Izrael zbog kršenja primirja

Hezbolah je ispalio "salvu raketa" prema Izraelu, što dodatno pogoršava ionako krhko primirje na prostoru Libana.
Ta proiranska grupa u saopštenju navodi:
- U odbrani Libana i njegovog naroda te kao odgovor na kršenje primirja od strane izraelskog neprijatelja i napad na mjesto Jatar u južnom Libanu, borci Islamskog otpora gađali su naselje Štula salvom raketa u 23:15 u četvrtak, 23. aprila 2026. godine - saopšteno je.
Izraelska vojska je potvrdila da je presrela više projektila koji su ispaljeni iz pravca Libana prema sjeveru Izraela.
Novi incident se dešava u trenutku kada se predstavnici libanske vlade i Izraela nalaze u Vašingtonu na drugoj rundi mirovnih pregovora.
Primirje, koje je Hezbolah prihvatio, stupilo je na snagu 16. aprila i predviđeno je da traje deset dana.
Iran je ovo pitanje postavio kao jedan od ključnih uslova u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji se, prema navodima, također odvijaju uz velike poteškoće.