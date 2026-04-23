Hezbolah: Ispalili smo rakete na Izrael zbog kršenja primirja

- U odbrani Libana i njegovog naroda te kao odgovor na kršenje primirja od strane izraelskog neprijatelja i napad na mjesto Jatar u južnom Libanu, borci Islamskog otpora gađali su naselje Štula salvom raketa u 23:15 u četvrtak, 23. aprila 2026. godine - saopšteno je.

Hezbolah je ispalio "salvu raketa" prema Izraelu, što dodatno pogoršava ionako krhko primirje na prostoru Libana.

Izraelska vojska je potvrdila da je presrela više projektila koji su ispaljeni iz pravca Libana prema sjeveru Izraela.

Novi incident se dešava u trenutku kada se predstavnici libanske vlade i Izraela nalaze u Vašingtonu na drugoj rundi mirovnih pregovora.

Primirje, koje je Hezbolah prihvatio, stupilo je na snagu 16. aprila i predviđeno je da traje deset dana.

Iran je ovo pitanje postavio kao jedan od ključnih uslova u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji se, prema navodima, također odvijaju uz velike poteškoće.