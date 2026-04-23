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Hezbolah: Ispalili smo rakete na Izrael zbog kršenja primirja

Izraelska vojska je potvrdila da je presrela više projektila koji su ispaljeni iz pravca Libana prema sjeveru Izraela

Hezbolah: Ispalili smo rakete na Izrael. Platforma X

M. Až.

23.4.2026

Hezbolah je ispalio "salvu raketa" prema Izraelu, što dodatno pogoršava ionako krhko primirje na prostoru Libana.

Ta proiranska grupa u saopštenju navodi:

- U odbrani Libana i njegovog naroda te kao odgovor na kršenje primirja od strane izraelskog neprijatelja i napad na mjesto Jatar u južnom Libanu, borci Islamskog otpora gađali su naselje Štula salvom raketa u 23:15 u četvrtak, 23. aprila 2026. godine - saopšteno je.

Izraelska vojska je potvrdila da je presrela više projektila koji su ispaljeni iz pravca Libana prema sjeveru Izraela.

Novi incident se dešava u trenutku kada se predstavnici libanske vlade i Izraela nalaze u Vašingtonu na drugoj rundi mirovnih pregovora.

Primirje, koje je Hezbolah prihvatio, stupilo je na snagu 16. aprila i predviđeno je da traje deset dana.

Iran je ovo pitanje postavio kao jedan od ključnih uslova u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji se, prema navodima, također odvijaju uz velike poteškoće.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
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