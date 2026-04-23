Tramp tvrdi da su SAD pogodile 75% ciljeva u Iranu: "Stali smo malo jer žele malo mira"

Američki predsednik Donald Tramp, obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu, rekao je da su SAD "pogodile oko 75% naših ciljeva u Iranu". Kasnije je rekao da je taj broj 78%.

- Pogodili smo oko 75% naših ciljeva - rekao je Tramp.

Dodao je da je operacija djelimično zaustavljena zbog, kako tvrdi, težnje za smirivanjem situacije.

- Stali smo malo rano jer žele malo mira, a mi imamo blokadu koja je 100% efikasna, a oni nemaju nikakav posao - rekao je Tramp.

"Ne stoje dobro"

Govoreći o stanju u Iranu, američki predsjednik je ocijenio da se zemlja nalazi u ozbiljnim ekonomskim i političkim problemima.

- Ne stoje dobro ekonomski, finansijski, ne obavljaju nikakav posao zbog blokade - rekao je Tramp.

On je dodao da dogovor još nije postignut jer je situacija u Iranu, kako kaže, nestabilna.

- Razgovarali smo sa njima, ali oni čak ni ne znaju ko vodi zemlju. U previranju su. U previranju su, pa smo mislili da im damo malu šansu da riješe dio svojih previranja - rekao je Tramp.

Tramp je odbacio tvrdnje da bi sukob mogao trajati duže od ranije spominjanog vremenskog okvira.

On je istakao da je, prema njegovim riječima, u ranoj fazi sukoba već postignut veliki vojni efekat.

- Sada sjedimo i gledamo kakav će biti dogovor, a ako ne žele da postignu dogovor, onda ću to završiti vojno sa preostalih 25% ciljeva. Pogodili smo 78% ciljeva koje smo željeli da pogodimo - rekao je američki predsjednik.

Dodao je da Iran možda pokušava ojačati svoje kapacitete tokom privremenog zatišja, ali da bi odgovor SAD-a bio brz.

- Njihova mornarica je nestala. Njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihova protivvazdušna odbrana je nestala... možda su se malo pojačali tokom dvosedmične pauze, ali to ćemo eliminisati za otprilike jedan dan, ako jesu - dodao je Tramp.

"Ne požurujte me"

Na pitanje koliko je spreman čekati na dugoročni sporazum, kratko je odgovorio: "Ne požurujte me".

Zaključio je da želi trajan i kvalitetan dogovor, a ne brzo rješenje.

- Želim da napravim najbolji dogovor. Mogao bih da napravim dogovor odmah... ali ne želim to da uradim. Želim da to traje vječno - rekao je Tramp.