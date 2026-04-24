Tramp objavio nakon sastanka u Bijeloj kući: Primirje između Izraela i Libana produženo za tri sedmice

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) saopćio je da je sastanak izraelske i libanske delegacije u Bijeloj kući protekao veoma uspješno, te da će primirje između Izraela i Libana biti produženo za dodatne tri sedmice.

On je naveo da je susret ocijenjen kao konstruktivan i da predstavlja važan korak u pravcu stabilizacije odnosa između dvije strane.

- Veselim se što ću uskoro ugostiti izraelskog premijera Bibija Netanjahua i predsjednika Libana Josefa Auna - rekao je Tramp.

- Bila je velika čast učestvovati na ovom veoma historijskom sastanku - dodao je.

Tramp je dodao da očekuje nove susrete u narednim sedmicama sa liderima Izraela i Libana, te izrazio optimizam u vezi s mogućnošću postizanja trajnog mirovnog sporazuma do kraja godine.

On je naglasio da postoje realne šanse za dogovor i smirivanje situacije.

- Mislim da postoje vrlo dobre šanse za mir. Mislim da bi ovo moglo biti lako riješiti - rekao je Tramp novinarima tokom susreta s libanskim i izraelskim ambasadorima, na kojem je potvrđeno produženje primirja.