Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VAŠINGTON

Tramp objavio nakon sastanka u Bijeloj kući: Primirje između Izraela i Libana produženo za tri sedmice

Veselim se što ću uskoro ugostiti izraelskog premijera Bibija Netanjahua i predsjednika Libana Josefa Auna, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

24.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) saopćio je da je sastanak izraelske i libanske delegacije u Bijeloj kući protekao veoma uspješno, te da će primirje između Izraela i Libana biti produženo za dodatne tri sedmice.

On je naveo da je susret ocijenjen kao konstruktivan i da predstavlja važan korak u pravcu stabilizacije odnosa između dvije strane.

- Veselim se što ću uskoro ugostiti izraelskog premijera Bibija Netanjahua i predsjednika Libana Josefa Auna - rekao je Tramp. 

- Bila je velika čast učestvovati na ovom veoma historijskom sastanku - dodao je.

Tramp je dodao da očekuje nove susrete u narednim sedmicama sa liderima Izraela i Libana, te izrazio optimizam u vezi s mogućnošću postizanja trajnog mirovnog sporazuma do kraja godine.

On je naglasio da postoje realne šanse za dogovor i smirivanje situacije.

- Mislim da postoje vrlo dobre šanse za mir. Mislim da bi ovo moglo biti lako riješiti - rekao je Tramp novinarima tokom susreta s libanskim i izraelskim ambasadorima, na kojem je potvrđeno produženje primirja.

# IZRAEL
# LIBAN
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.