Primirje između Libana i Izraela produženo: Tramp poručio da Izrael ima pravo da se brani

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) potvrdio je da će se primirje između Libana i Izraela produžiti za još tri sedmice, nakon što su se delegacije ove dvije zemlje sastale u Bijeloj kući.

U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je rekao kako su s delegacijama Izraela i Libana razgovarali potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), državni sekretar Marko Rubio (Marco), ambasador SAD u Izraelu Majk Hakabi (Mike Huckabee) i američki ambasador u Libanu Michel Issa.

- Sastanak je prošao veoma dobro! Sjedinjene Američke Države će sarađivati ​​s Libanom kako bi mu pomogle da se zaštiti od Hezbolaha. Primirje između Izraela i Libana bit će produženo za tri sedmice. Radujem se što ću u bliskoj budućnosti ugostiti premijera Izraela, Bibija Netanjahua (Netanyahu), i predsjednika Libana, Josepha Aouna. Bila mi je velika čast biti učesnik ovog vrlo historijskog sastanka - poručio je Tramp.

Tokom razgovora s novinarima u Bijeloj kući, Tramp je ipak poručio kako Izrael ima pravo da i dalje bombarduje ciljeve u Libanu i to u "samoodbrani".

- Izrael će se morati braniti ako na njih bude pucano... ali će to učiniti pažljivo i bit će hirurški precizni - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu nakon što je predsjedavao drugom rundom pregovora na nivou ambasadora između Izraela i Libana.

Također, rekao je kako Iran mora prestati finansirati Hezbolah.

- Da, to je neophodno - poručio je.

Ambasador SAD u Izraelu Hakabi uporedio je Hezbolah s malim nestašnim djetetom.

- Ako dijete prestane bacati kamenje, komšije se mogu složiti i početi stvarno sarađivati - naveo je.