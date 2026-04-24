Amerika pravi nove planove za napade u Hormuškom moreuzu: Razvijaju opcije i za targetiranje na iranske vođe

Američki vojni dužnosnici rade na novim novim planovima za napade na iranske odbrambene kapacitete u Hormuškom moreuzu u slučaju da trenutno primirje propadne, doznaje CNN od više izvora upoznatih s planiranjem.

Nove opcije uključuju "dinamičko ciljanje" iranskih snaga u samom moreuzu, južnom dijelu Perzijskog zaljeva i Omanskom zaljevu. Fokus bi bio na uništavanju malih brzih čamaca, brodova za polaganje mina i ostalih asimetričnih aduta kojima Teheran drži ključne morske puteve pod blokadom.

Upravo je ta blokada izazvala potrese u globalnoj privredi i zaprijetila naporima Donalda Trampa (Trump) da suzbije inflaciju u SAD. Iako od 7. aprila traje prekid vatre, moreuz je i dalje zatvoren za međunarodni promet.

Nova strategija

Dok je u prvih mjesec dana rata bombardiranje bilo usmjereno na ciljeve duboko unutar Irana kako bi se omogućili prodori u unutrašnjost, novi planovi pozivaju na koncentriranu kampanju oko strateških plovnih puteva.

Obavještajne procjene, o kojima je CNN ranije izvijestio, pokazuju da je velik postotak iranskih obalskih raketa i dalje netaknut. Također, Iran raspolaže brojnim malim brodovima koji mogu poslužiti kao platforme za napade, što značajno komplicira američke napore da silom otvore moreuz.

Stručnjaci i brodari upozoravaju da sami vojni udari vjerojatno neće odmah otvoriti put brodovima.

- Sve se svodi na to koliki je rizik Tramp spreman prihvatiti i početi gurati tankere kroz moreuz bez stopostotne garancije da je iranska prijetnja uništena - izjavio je jedan od izvora.

Osim vojne mašinerije, američki planeri razvijaju opcije za targetiranje pojedinih iranskih vođa koje smatraju "opstruktorima" pregovora. Među njima se ističe Ahmad Vahidi, komandant Islamske revolucionarne garde (IRGC).

Tramp je u četvrtak na društvenim mrežama objavio da je iranski režim "raspadnut" nakon što su u zajedničkim američko-izraelskim operacijama ubijeni brojni visoki dužnosnici, uključujući vrhovnog vođu. Opisao je sukobe unutar Irana kao "ludilo" između tvrdolinijaša koji gube na ratištu i umjerenjaka koji pokušavaju pregovarati.

- Iranu je jako teško shvatiti ko im je vođa! Jednostavno ne znaju - napisao je Tramp.

Podcijenili sposobnost Irana

Izvori bliski planiranju rata navode da je Trampova administracija podcijenila spremnost Irana da potpuno zatvori Hormuz. Smatraju da se blokada mogla spriječiti da je SAD na samom početku pozicionirao više snaga u blizini moreuza.

Trenutno američka mornarica u regiji ima 19 brodova, uključujući dva nosača aviona, uz dodatnih sedam brodova u Indijskom okeanu. Od 13. aprila te snage provode blokadu iranskih luka, a do sada su preusmjerile najmanje 33 broda.

Podsjetimo, američki specijalci su preksinoć izveli i desant na "tanker bez državljanstva" koji je u Indijskom oceanu prevozio iransku naftu, što je treći takav upad u posljednje vrijeme. Ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) upozorio je da će svi premješteni iranski vojni resursi biti mete ako Teheran ne pristane na dogovor.