Pripadnik američkih specijalaca uhapšen jer se navodno kladio na operaciju hvatanja Madura

Pripadnik američkih specijalnih snaga Ganon Ken Van Dajk (Gannon Ken Van Dyke) uhapšen je i optužen jer je navodno zaradio više od 400.000 dolara kladeći se na tajnu operaciju hvatanja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas).

Prema optužnici koja je otpečaćena u četvrtak, narednik prve klase Van Dajk krajem decembra je otvorio račun na Polymarketu, jednoj od najpoznatijih platformi za predviđanje ishoda događaja. Uložio je oko 32.000 dolara na opkladu da će Maduro biti "smijenjen" do januara, što je u tom trenutku važilo za malo vjerovatan ishod.

Pristup povjerljivim podacima

Tužilaštvo navodi da je Van Dajk učestvovao u planiranju i izvođenju operacije pod nazivom "Absolute Resolve" te da je imao pristup povjerljivim podacima prije nego što je postavio opkladu. Njegov anonimni dobitak brzo je privukao pažnju američkih istražnih organa.

Van Dajk, aktivni pripadnik vojske stacioniran u bazi Fort Bragg, suočava se s pet krivičnih tačaka za krađu i zloupotrebu povjerljivih vladinih informacija, krađu i prevaru. Prvo pojavljivanje pred sudijom imat će u Sjevernoj Karolini, a u sudskom registru mu zasad nije naveden branilac.

Prema navodima optužnice, on je između 27. decembra i 2. januara ukupno 13 puta ulagao opklade, pri čemu je posljednju uplatu izvršio svega nekoliko sati prije noćne akcije hapšenja. Više od 400.000 dolara profita prebacio je najprije u inostrani kriptovalutni trezor, a zatim na račun kod internetske brokerske kuće, što tužioci opisuju kao pokušaj prikrivanja porijekla novca.

U sudskim dokumentima navodi se i fotografija Van Dajka neposredno nakon operacije, snimljena u vrijeme kada je položio posljednju opkladu. Na njoj se, kako stoji, nalazi "na palubi broda na moru, u zoru, u američkoj vojnoj uniformi i s puškom, u društvu još tri osobe u američkim vojnim uniformama".

Tajna operacija

Američka Komisija za trgovinu robnim fjučersima podnijela je povezanu građansku tužbu protiv Van Dajka, tražeći povrat nezakonito stečene dobiti i izricanje novčanih kazni. CNN je još prošlog mjeseca objavio da federalni tužioci istražuju tzv. Maduro trgovinu te da su se šefovi odjela za prevare s hartijama od vrijednosti i robama iz njujorškog tužilaštva sastali s predstavnicima Polymarketa.

Nakon što su opklade postavljene, američka vojska provela je tajnu operaciju tokom koje je Maduro, uz žestoku razmjenu vatre, iz predsjedničke palate u Caracasu izručen Sjedinjenim Američkim Državama. On je prebačen u New York kako bi se suočio s optužbama povezanim s trgovinom drogom, a na sudu se izjasnio da nije kriv.

Glavni tužilac južnog okruga New Yorka Jay Clayton poručio je: "Oni kojima je povjerena zaštita državnih tajni imaju dužnost da štite te informacije i naše pripadnike oružanih snaga, a ne da ih koriste radi lične finansijske dobiti".

Polymarket je na mreži X saopćio: "Kada smo identifikovali korisnika koji trguje na osnovu povjerljivih vladinih informacija, proslijedili smo slučaj Ministarstvu pravde i sarađivali u istrazi. Insajderska trgovina nema mjesta na Polymarketu. Današnje hapšenje dokazuje da sistem funkcioniše".

Istog dana američki predsjednik Donald Tramp kazao je novinarima da je zabrinut zbog rasta klađenja na geopolitičke događaje. Upitan za slučaj Van Dajka, rekao je da ne zna detalje, ali je povukao paralelu sa slavnim bejzbol igračem Peteom Roseom.

- To je kao da je Pete Rose klađenjem podržavao vlastiti tim - kazao je Tramp i dodao da se svijet "nažalost pretvorio u svojevrsni kazino" i da se takvo klađenje događa "svuda u svijetu, na svakom mjestu gdje postoje ove kladioničarske platforme", zaključivši: "Nisam zadovoljan time".

Polymarket je prošle godine dobio odobrenje Trampove administracije da ponudi trgovanje američkim korisnicima, iako njihova platforma za klijente iz SAD još nije u potpunosti operativna.

Trgovanje vezano za Madura odvijalo se na međunarodnoj verziji stranice, koja posluje izvan domašaja američkih regulatora, što joj omogućava da nudi tržišta vezana za rat, zabranjena prema saveznom zakonu.