Kina ponovo pozvala svoje državljane da napuste Iran: Upozorili ih na visoke sigurnosne rizike

Kina je ponovo pozvala svoje državljane u Iranu da što prije napuste zemlju. Upozorili su ih da su sigurnosni rizici i dalje veoma visoki uprkos primirju.

Kineske diplomatske misije u Iranu saopćile su da situacija na terenu ostaje nestabilna, iako je dio iranskog zračnog prostora ponovo otvoren za civilne letove. Vlasti su ocijenile da je regionalno okruženje i dalje krhko, uz promjenljive i nepredvidive sigurnosne uslove.

Kineska ambasada u Teheranu i konzularna predstavništva pozvala su državljane Kine da budu posebno oprezni, izbjegavaju osjetljiva područja poput vladinih i vojnih objekata te da se bez odlaganja presele u sigurnije krajeve. U saopćenju se navodi da oni koji ostanu u Iranu u slučaju incidenta trebaju što brže kontaktirati lokalne sigurnosne službe i obratiti se kineskim diplomatskim misijama radi pomoći.

Istovremeno je upućeno jasno upozorenje osobama koje razmišljaju o putovanju u Iran. Upozoreno je da bi oni koji uđu u zemlju uprkos savjetu mogli biti izloženi ozbiljnim rizicima, te da u slučaju pogoršanja situacije možda neće moći računati na konzularnu podršku.

Ovo je drugo takvo upozorenje Pekinga u kratkom periodu. Kineske vlasti su već 27. februara izdale sličan poziv na evakuaciju, dan prije nego što su američki i izraelski napadi na Iran doveli do sadašnje eskalacije.

Rat u Iranu trenutno je u fazi krhke pauze, uz povremena kršenja primirja, napetosti na moru i blokirane diplomatske napore, zbog čega rizik od novog zaoštravanja ostaje visok. Ograničenja koja Teheran i dalje provodi u Hormuškom moreuzu, kao i američka pomorska blokada iranskih luka, dodatno pojačavaju pritisak u regionu, dok pregovori praktično stoje.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u utorak je produžio dvosedmično primirje na neodređeno vrijeme kako bi se otvorio prostor za drugi krug pregovora u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana koji je ključni posrednik. Međutim, Iran je odbio učešće u sastanku, uz obrazloženje da su američki zahtjevi preveliki i da su dosadašnja kršenja ugrozila okvir primirja.

Napetost je dodatno porasla u četvrtak kada su u Teheranu i još nekoliko gradova aktivirane iranske protuzračne snage zbog prijavljene aktivnosti malih dronova. Incident je izazvao bojazan da bi primirje moglo biti prekršeno, iako su iranski mediji kasnije naveli da je riječ o vojnoj vježbi, dok je izraelski izvor negirao bilo kakvu umiješanost.