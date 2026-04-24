Sijarto se oglasio 10 dana od izbora: Tvrdi da je u proces bilo uključeno vrlo ozbiljno strano miješanje

Peter Sijarto (Szijjarto), odlazeći mađarski ministar vanjskih poslova, pojavio se 10 dana nakon izbora u trosatnom intervjuu za Telex.

Govorio je o izbornom porazu Fidesza, stranoj intervenciji i odnosima s Rusijom.

U opsežnom razgovoru Sijarto je tvrdio da je u mađarski izborni proces bilo uključeno "vrlo ozbiljno strano miješanje" te naveo da su predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, ukrajinska vlada i institucije Evropske unije željeli promjenu vlasti u Budimpešti.

Uplitanje stranih aktera

Prema njegovim riječima, strani akteri su se "na vrlo ozbiljan način" upleli u izbore, a ono što naziva ratnom psihozom u Briselu "zahvata i Mađarsku".

Smatra da je Evropska narodna partija agresivno proratna i podsjetio je da je pobjednička stranka Tisza članica te grupacije. Upitan da li se boji da bi mu sinovi mogli biti mobilizirani i poslani u rat, odgovorio je da to "nije pristup potpuno odvojen od stvarnosti".

Osvrnuo se i na rast podrške Tiszi nakon izbora, navodeći kako je "dobro da se izbori ne održavaju sada", komentirajući rezultate ankete instituta Medián prema kojoj bi 66 posto opredijeljenih birača trenutno podržalo Tiszu, dok bi Fidesz dobio 25 posto.

Govoreći o odnosima s Rusijom, ponovio je da je rat loš i da ga treba zaustaviti te rekao da je to poručio i ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu. Naglasio je da mađarsko približavanje Moskvi objašnjava povoljnim energetskim aranžmanima.

- Pokušao sam osigurati da imamo takav pragmatičan odnos s Rusijom koji bi nam donosio koristi - kazao je.

Dodao je i da su, zahvaljujući dobrim odnosima, područja nastanjena Mađarima bila pošteđena ruskog bombardiranja te ponovio da Zelenskog smatra opasnim za Evropu.

Na pitanje zašto Mađarska nije zatražila izručenje bivšeg političara Jobbika Bele Kovacsa, pravomoćno osuđenog za špijunažu protiv institucija EU, rekao je da to pitanje nije pokretao s Lavrovom jer se time nije bavio i da to nije bilo na njegovom dnevnom redu. Priznao je da je, gledano unazad i u svjetlu sudske presude, mogao otvoriti tu temu, ali da joj nije posvetio posebnu pažnju.

Budućnost Fidesza

Komentirajući navode o luksuznom životu, Sijarto je kazao da nije znao da je njegov najstariji i najbolji prijatelj dobio 280 miliona forinti, oko 718.000 eura, iz fondova ministarstva vanjskih poslova, te utvrdio da je puka slučajnost to što je fotografisan na jahti jednog oligarha.

Negira bilo kakvu vezu između bogaćenja tog biznismena i privatnog odmora. Na opasku novinara da su građani nedavno na javnom nastupu njegove supruge izbrojali nakit vrijedan oko šest miliona forinti, približno 15.400 eura, odgovorio je da o tome nema pojma i da se kod kuće ne bave takvim temama.

Govoreći o budućnosti Fidesza, Sijarto je poručio da ne bi smatrao dobrim ako bi odlazeći premijer Viktor Orban podnio ostavku na čelo stranke. Odbacio je i tezu da je Fidesz vodio zapaljivu kampanju punu mržnje u kojoj je Orban nazvao mađarske civilne aktiviste, novinare i opozicione pristalice "bubama".

- Ne sjećam se da sam ja ili bilo ko od nas ikada zauzeo tako prijeteći ton prema pojedincima ili porodicama kao ton koji se sada koristi prema nama - rekao je, tvrdeći da vladajuća stranka nije dodatno podijelila društvo.

Osvrnuo se i na odnos prema nezavisnim medijima, priznavši da ne bi dao intervju Telexu da Fidesz nije izgubio izbore. Kada ga je novinar podsjetio da je time uskratio informacije više od milion građana koji svakodnevno čitaju taj portal, iako obnaša javnu funkciju, Sijarto je rekao da nije vjerovao da će s njim razgovarati nepristrasno i da nije želio "ići na borbu s bikovima". Dodao je da smatra da svoju poruku može prenijeti putem društvenih mreža.

Na pitanje je li bogaćenje oligarha doprinijelo izbornom porazu Fidesza, odgovorio je da nije razmišljao ni o čijem finansijskom stanju, pa ni o Lorincu Meszarosu, Orbanovom prijatelju iz djetinjstva i bivšem plinoinstalateru koji je tokom Fideszove vladavine postao najbogatiji čovjek u Mađarskoj.

Hitno operisan

Po njegovim riječima, "mađarski ljudi su procjenjivali učinak vlade kroz prizmu toga kako su nepolitički akteri iskoristili pošten rad članova vlade" te ga lično ljuti što se njih ne vrednuje samo prema rezultatima rada, nego i kroz ponašanje i aktivnosti osoba koje nemaju politički mandat.

O svojoj političkoj budućnosti je rekao da će zbog bolesti razmotriti dalji javni angažman. Naveo je da je nakon pregleda u januaru hitno dva puta operisan, ali da bolest i dalje traje i da mora razmotriti šta mu je prioritet - porodica ili javna funkcija.