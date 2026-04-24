Pentagon razmatra kazne za NATO članice koje nisu podržale Ameriku u ratu s Iranom

Pentagon razmatra kaznene mjere protiv NATO saveznica za koje smatra da nisu podržale američke operacije u ratu s Iranom, a koje uključuju suspenziju Španije iz Saveza i preispitivanje američkog stava o britanskom suverenitetu nad Falklandskim otočjem. Informacije dolaze iz internog e-maila Pentagona u koji je uvid imao američki dužnosnik, piše Reuters.

Političke opcije detaljno su opisane u dopisu koji izražava frustraciju zbog navodne nespremnosti ili odbijanja nekih saveznica da Sjedinjenim Državama odobre prava na pristup, baziranje i prelete - poznata kao ABO.

Predložene opcije

Prema riječima dužnosnika, koji je o sadržaju e-maila govorio pod uvjetom anonimnosti, u dopisu se navodi da ABO "predstavlja apsolutnu osnovu NATO-a" te da se o predloženim opcijama raspravlja na visokim razinama u Pentagonu. Jedna od opcija predviđa i suspenziju "problematičnih" zemalja s važnih ili prestižnih pozicija unutar Saveza.

Predsjednik Donald Tramp oštro je kritizirao članice NATO-a jer nisu poslale svoje mornarice da pomognu u otvaranju Hormuškog moreuza, koji je zatvoren za globalni pomorski promet od početka zračnog rata 28. februara. Također je izjavio da razmatra povlačenje iz Saveza.

- Zar vi ne biste da ste na mom mjestu - upitao je Tramp u intervjuu za Reuters 1. aprila, odgovarajući na pitanje je li povlačenje SAD iz NATO-a realna mogućnost. Međutim, u internom e-mailu se ne predlaže da bi Sjedinjene Države to trebale učiniti, niti se spominje zatvaranje baza u Europi. Dužnosnik je odbio reći uključuju li opcije i očekivano smanjenje američkih snaga u Europi.

Upitan za komentar, Pentagonov sekretar za štampu Kingsley Wilson je odgovorio: "Kao što je predsjednik Tramp rekao, uprkos svemu što su Sjedinjene Države učinile za naše saveznike u NATO, oni nisu bili tu za nas. Ministarstvo rata pobrinut će se da predsjednik ima vjerodostojne opcije kako bi naši saveznici prestali biti tigar od papira i počeli odrađivati svoj dio posla. Nemamo daljnjih komentara o bilo kakvim internim razmatranjima u tom pogledu."

Velika zabrinutost

Rat s Iranom postavio je ozbiljna pitanja o budućnosti 76-godišnjeg bloka i potaknuo dosad neviđenu zabrinutost da SAD možda neće priskočiti u pomoć evropskim saveznicima u slučaju napada, navode analitičari i diplomati.

Velika Britanija, Francuska i druge zemlje smatraju da bi pridruživanje američkoj pomorskoj blokadi značilo ulazak u rat, ali ističu da bi bile voljne pomoći u održavanju moreuza otvorenim nakon što se postigne trajni prekid vatre ili sukob završi.

No, dužnosnici Trampove administracije naglašavaju da NATO ne može biti jednosmjerna ulica. Izrazili su frustraciju Španijom, čije je socijalističko vodstvo poručilo da neće dopustiti korištenje svojih baza ili zračnog prostora za napad na Iran. Sjedinjene Države u Španiji imaju dvije važne vojne baze: pomorsku bazu Rota i zračnu bazu Morón.

Konkretne mjere

Prema riječima dužnosnika, političke opcije navedene u e-mailu imale bi za cilj poslati snažan signal saveznicama u NATO-u kako bi se "smanjio evropski osjećaj da im sve pripada". Opcija suspenzije Španije iz Saveza imala bi ograničen učinak na američke vojne operacije, ali značajan simbolički utjecaj, tvrdi se u e-mailu.

Dužnosnik nije pojasnio kako bi Sjedinjene Države mogle provesti suspenziju Španjolske, a Reuters nije mogao odmah utvrditi postoji li takav mehanizam unutar NATO-a. Dopis također uključuje opciju preispitivanja američke diplomatske podrške dugogodišnjim evropskim "imperijalnim posjedima", poput Falklandskih otoka u blizini Argentine.

Na web stranici State Departmenta navodi se da otocima upravlja Ujedinjeno Kraljevstvo, ali da na njih i dalje pravo polaže Argentina, čiji je libertarijanski predsjednik Javier Milei Trampov saveznik. Velika Britanija i Argentina vodile su kratak rat 1982. godine oko otoka nakon neuspješnog argentinskog pokušaja zauzimanja.

Kritika Starmeru

U sukobu je poginulo oko 650 argentinskih i 255 britanskih vojnika prije argentinske predaje. Tramp je više puta vrijeđao britanskog premijera Kira Starmera (Keir), nazivajući ga kukavicom zbog oklijevanja da se pridruži američkom ratu s Iranom.

Rekao je da Starmer "nije Winston Churchill" i opisao britanske nosače aviona kao "igračke". Velika Britanija isprva je odbila američki zahtjev da se s dviju britanskih baza dopuste napadi na Iran, ali je kasnije pristala na odbrambene misije s ciljem zaštite stanovnika regije, uključujući britanske državljane, usred iranske odmazde.

Obraćajući se novinarima u Pentagonu ranije ovog mjeseca, ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) rekao je da je rat s Iranom "mnogo toga razotkrio", napomenuvši da iranske rakete većeg dometa ne mogu pogoditi Sjedinjene Države, ali mogu dosegnuti Evropu.

- Dobivamo pitanja, otpor ili oklijevanje... Nemate pravi savez ako postoje zemlje koje nisu spremne stati uz vas kada ih trebate - rekao je Hegset.