Propast Trampovog projekta: Američku "zlatnu vizu" dobila samo jedna osoba

Hovard Lutnik (Howard Lutnick), ministar trgovine Sjedinjenih Američkih Država, tokom saslušanja pred Kongresom otkrio je da je američku "zlatnu vizu" dobila samo jedna osoba, iako je program aktivan još od decembra prethodne godine.

Najavljen kao ogroman poticaj za dolazak stranih investitora, program "zlatne vize" funkcioniše tako da stranac uplati milion dolara kao "poklon" SAD, te odmah dobija vizu za stalni boravak u Americi.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) je, kako bi promovisao program, jednu vizu dao reperici Niki Minaž (Nicki Minaj), koja nije državljanka SAD, već Trinidada i Tobaga.

- Jedna osoba je odobrena, a stotine čeka u redu. Želimo biti sigurni da je sve urađeno savršeno - rekao je Lutnick.

Pored milion dolara donacije SAD, podnosioci zahtjeva moraju platiti nepovratnu taksu za obradu od 15.000 dolara ministarstvu koje kontroliše Lutnick.

Izvršna uredba kojom je uspostavljen program viza predviđa dvije kategorije, uključujući EB-1 za podnosioce s izuzetnim sposobnostima i EB-2 status za one s posebnim sposobnostima.