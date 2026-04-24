Kalas upozorava na Iran: Pregovori moraju biti sveobuhvatni i stručni

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kallas upozorila je da bi Iran mogao postati još opasniji ako budući pregovori s Teheranom ne budu vođeni na sveobuhvatan način.

Uoči neformalnog sastanka lidera EU na Kipru, Kallas je naglasila da je ključno uključiti nuklearne stručnjake u pregovore, kako bi se postigao kvalitetniji i precizniji dogovor. Prema njenim riječima, ograničen pristup bez adekvatne ekspertize mogao bi dovesti do slabijeg sporazuma od ranijeg nuklearnog dogovora poznatog kao JCPOA.

Ona je istakla da se ne smije fokusirati samo na nuklearni program Irana, već da se moraju razmatrati i druge oblasti koje izazivaju zabrinutost Evropske unije.

Među njima su, kako je navela, iranski raketni program, podrška različitim regionalnim grupama, kao i hibridne i sajber aktivnosti koje utiču na sigurnost u Evropi.

Kallas je zaključila da bi zanemarivanje ovih pitanja moglo rezultirati postizanjem dogovora koji ne bi dovoljno ograničio potencijalne sigurnosne prijetnje iz Irana.