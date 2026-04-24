IEA upozorava: Tržište plina ostaje nestabilno do 2027. godine

Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je da će globalno tržište prirodnog plina ostati pod pritiskom i nestabilno najmanje do 2027. godine. Razlog su, prije svega, sukobi na Bliskom istoku koji su ozbiljno poremetili opskrbne lance i odgodili očekivano povećanje kapaciteta za ukapljeni prirodni plin (LNG).

U najnovijem izvještaju IEA navodi da je zatvaranje Hormuškog moreuza dovelo do ozbiljnih poremećaja u transportu, pri čemu je gotovo petina globalne LNG ponude bila pogođena. To je izazvalo snažan rast cijena u Evropi i Aziji, koje su dostigle najviše nivoe u posljednje dvije godine.

Agencija također ističe da je globalna proizvodnja LNG-a u padu, dok su promjene u potražnji dodatno destabilizirale tržište. U Evropi je zabilježen pad potrošnje plina, djelimično zbog povećane proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

IEA upozorava da bi kombinacija gubitaka u opskrbi i usporenog razvoja novih projekata mogla dovesti do velikog manjka LNG-a u narednim godinama. Zbog toga poziva na veća ulaganja, jaču međunarodnu saradnju i raznovrsnije dugoročne ugovore kako bi se smanjila izloženost tržišnim šokovima.