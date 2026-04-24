WSJ: Americi treba šest godina da nadoknadi potrošeno oružje protiv Irana

Vašington je zabrinut da će zbog masovne potrošnje američke municije u ratu protiv Irana, SAD ostati bez mogućnosti u potpunosti provesti plan odbrane Tajvana od potencijalne kineske invazije, objavio je Wall Street Journal.

Prema pisanju Wall Street Journala, američka vojska ispalila je u ratu s Iranom između 1.500 i 2.000 projektila protuzračne odbrane, dok je u ofanzivnim operacijama potrošeno i oko 1.000 krstarećih raketa Tomahawk.

Zbog takvog tempa upotrebe naoružanja, dio zvaničnika upozorava na kratkoročni jaz u zalihama municije, što bi u slučaju kineske invazije na Tajvan moglo povećati rizik po američke vojnike.

List navodi da bi nadoknada potrošenih zaliha mogla potrajati i do šest godina, što je u Washingtonu otvorilo raspravu o mogućim prilagodbama postojećih planova za odbranu Tajvana.

Već ranije, na početku američko-izraelskog rata protiv Irana, zaljevske države koje su tražile dodatne presretače projektila, poput sistema Patriot, dobile su signal iz Washingtona da su zalihe iscrpljene jer su već bile korištene za odbranu Izraela tokom rata s Iranom u junu 2025. godine.

Kako se rat protiv Irana nastavlja, situacija u Zaljevu postaje sve napetija. Iran je na države u regiji, ispalio hiljade raketa i dronova, a Bahrein, Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati najviše su izloženi napadima. Jedan od pokazatelja da SAD ne uspijevaju zadovoljiti potražnju ovih zemalja jeste i činjenica da je Ukrajina uskočila u nastalu prazninu.

Predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je Ukrajina potpisala sporazume sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Katarom, fokusirane na odbranu od iranskih dronova. Ukrajina je razvila jeftiniju tehnologiju za suzbijanje iranskih bespilotnih letjelica od američkog sistema Patriot, a ta rješenja koristi i u ratu protiv Rusije.

Istovremeno, administracija Donalda Trampa govori o povećanju ulaganja u američku vojnu industriju. Pentagon je početkom sedmice predstavio plan budžeta od 1,5 hiljada milijardi dolara, što bi bio najveći vojni budžet u historiji SAD.

Dio analitičara smatra da je američko-izraelski rat protiv Irana ojačao položaj Kine na globalnoj sceni, jer je iscrpio američke zalihe i skrenuo pažnju Washingtona s Azije. Middle East Eye je ranije izvijestio da je Kina nakon rata u junu 2025. Iranu prodala sisteme protuzračne odbrane, a kasnije i dronove. New York Times je u najnovijem izvještaju naveo da je Peking možda Teheranu isporučio i prenosive raketne sisteme zemlja-zrak.