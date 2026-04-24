Šire se fotografije ukrajinskih vojnika kod Kupjanska: "Padaju u nesvijest od gladi"

Ukrajinska vojska priznala je ozbiljne logističke propuste na kupjanskom ratištu te je smijenila više zapovjednika nakon što su se internetom proširile fotografije izgladnjelih vojnika. Priznanje je uslijedilo nakon interne istrage pokrenute zbog snažne reakcije javnosti na slike pripadnika 2. mehanizovanog bataljona 14. zasebne mehanizovane brigade.

"Momci su na položajima bez hrane i vode. Komanda ne reagira. Borci od gladi gube svijest i piju kišnicu. Problema ima i s komunikacijom", navodi se u objavi na društvenim mrežama uz fotografije vojnika.

Generalštab: Ruski udari otežali opskrbu

U zvaničnom saopćenju Generalštab je naveo da su ruski udari na prelaze preko rijeke Oskil značajno otežali opskrbu jedinica koje djeluju kod grada Kupjanska u Harkivskoj oblasti. "Sistematski neprijateljski zračni i raketni udari na prelaze preko rijeke Oskil značajno su zakomplikovali logističku podršku našim jedinicama na tom području", stoji u saopćenju.

Prema navodima zvaničnika, jedinice na tom području sada se opskrbljuju plovilima i teškim bespilotnim letjelicama. Riječ je o privremenom, ali rizičnom i ograničenom rješenju, budući da ruske snage i dalje ciljaju opskrbne pravce.