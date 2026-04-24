Šire se fotografije ukrajinskih vojnika kod Kupjanska: "Padaju u nesvijest od gladi"

Ukrajinska vojska priznala je ozbiljne logističke propuste na kupjanskom ratištu te je smijenila više zapovjednika nakon što su se internetom proširile fotografije izgladnjelih vojnika. Priznanje je uslijedilo nakon interne istrage pokrenute zbog snažne reakcije javnosti na slike pripadnika 2. mehanizovanog bataljona 14. zasebne mehanizovane brigade.
"Momci su na položajima bez hrane i vode. Komanda ne reagira. Borci od gladi gube svijest i piju kišnicu. Problema ima i s komunikacijom", navodi se u objavi na društvenim mrežama uz fotografije vojnika.
Generalštab: Ruski udari otežali opskrbu
U zvaničnom saopćenju Generalštab je naveo da su ruski udari na prelaze preko rijeke Oskil značajno otežali opskrbu jedinica koje djeluju kod grada Kupjanska u Harkivskoj oblasti. "Sistematski neprijateljski zračni i raketni udari na prelaze preko rijeke Oskil značajno su zakomplikovali logističku podršku našim jedinicama na tom području", stoji u saopćenju.
Prema navodima zvaničnika, jedinice na tom području sada se opskrbljuju plovilima i teškim bespilotnim letjelicama. Riječ je o privremenom, ali rizičnom i ograničenom rješenju, budući da ruske snage i dalje ciljaju opskrbne pravce.
Priznati i unutrašnji propusti, smijenjeni zapovjednici
Međutim, vojska je osim vanjskog pritiska ukazala i na unutrašnje propuste. Prema Generalštabu, komanda 14. brigade nije tačno izvještavala o stanju na terenu, što je doprinijelo gubitku položaja i greškama u pružanju podrške jedinicama.
Potvrđen je i problem s opskrbom hranom na jednom položaju, što se podudara s ranijim izvještajima da su vojnici proveli i do 17 dana bez dovoljno hrane i vode.
Zbog svega navedenog, komandant 14. brigade je smijenjen, a komandant 10. armijskog korpusa je degradiran. Istraga je i dalje u toku. "Novo rukovodstvo brigade i korpusa poduzima sve moguće mjere kako bi se situacija stabilizirala i uspostavila adekvatna opskrba za vojnike na borbenim položajima", poručio je Generalštab.
Teška situacija na kupjanskom ratištu
Komanda također radi na jačanju protivzračne odbrane, proširenju kapaciteta za elektronsko ratovanje i poboljšanju zaštite od bespilotnih letjelica u tom sektoru. "U ovim teškim uslovima posebnu pažnju posvećujemo opskrbi naših vojnika koji izvršavaju zadatke na prvoj liniji ratišta", dodaje se u izjavi.
Kupjanski pravac i dalje je jedan od najzahtjevnijih sektora ratišta, a ukrajinske snage su pod stalnim pritiskom ponovljenih ruskih napada.
Vojni zvaničnici ističu i djelovanje ruske elitne jedinice za bespilotne letjelice "Rubikon", čiji je specifičan zadatak ometanje logistike. Njihovi dronovi navodno napadaju opskrbna vozila izuzetno često, zbog čega opskrbne operacije postaju gotovo neprekidne misije visokog rizika.