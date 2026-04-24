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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu imao rak na prostati: Zabranio objavu informacije zbog Irana

Netanjahu je naveo da se radilo o promjeni manjoj od jednog centimetra, za koju je kasnije utvrđeno da je u ranoj fazi maligna

Benjamin Netanjahu. AP

S. S.

24.4.2026

U Izraelu je objavljen medicinski izvještaj o zdravstvenom stanju premijera Benjamina Netanjahua, u kojem je otkriveno da je imao tumor na prostati.

Navodi se da je krajem 2024. godine operisao prostatu, ali tada nisu izneseni detalji, osim da je riječ o manjoj intervenciji. Nekoliko mjeseci kasnije, tokom rutinskog pregleda, ljekari su otkrili mali tumor.

Netanjahu je naveo da se radilo o promjeni manjoj od jednog centimetra, za koju je kasnije utvrđeno da je u ranoj fazi maligna. Također je istaknuto da nije bilo znakova širenja bolesti te da je terapija bila uspješna, bez povratka tumora.

Premijer Izraela je dodao da je objavu izvještaja odgodio za dva mjeseca kako, kako je rekao, “Iranu ne bi dao prostor za propagandu protiv Izraela”.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
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