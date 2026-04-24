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DRŽAVNI SEKRETAR SAD

Rubio: SAD se neće protiviti iranskom učešću na Svjetskom prvenstvu u nogometu

Dodao je da igračima neće biti dopušteno da sa sobom dovedu ljude povezane s Iranskim revolucionarnim gardijskim korpusom

Marko Rubio. AP

FENA

24.4.2026

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Vašington nema prigovora na sudjelovanje iranskih igrača na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026., ali je dodao da igračima neće biti dopušteno da sa sobom dovedu ljude povezane s Iranskim revolucionarnim gardijskim korpusom (IRGC).

- Ništa iz SAD-a im nije rečeno da ne mogu doći - izjavio je Rubio novinarima.

Predsjednik Donald Tramp također je rekao da njegova administracija “ne bi željela uticati na sportiste“, u komentarima koje je dao u Bijeloj kući.

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. trebalo bi početi 11. juna u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.

Paolo Zampoli, Trampov izaslanik koji nema službene veze sa Svjetskim prvenstvom, ranije je predložio da Italija zamijeni Iran na turniru.

- Problem s Iranom ne bi bili njihovi sportisti. Problem bi bili neki drugi ljudi koje bi htjeli povesti sa sobom, od kojih neki imaju veze s IRGC. Možda ih nećemo moći pustiti unutra, ali ne i sami sportaši - rekao je Rubio.

- Ne mogu dovesti hrpu terorista IRGC u našu zemlju i pretvarati se da su novinari i sportski treneri - dodao je Rubio.

Vašington je IRGC označio kao "stranu terorističku organizaciju".

Trenutno nema naznaka da će se Iran povući ili će mu biti biti zabranjeno učešće na turniru koji je Italija propustila. Nakon početka rata u Iranu, Iran je zatražio od FIFA-e da tri utakmice u grupi u kojoj nastupa premjesti iz SAD-a u Meksiko, što je odbijeno, prenosi Reuters.

# IRAN
# SAD
# SVJETSKO PRVENSTVO 2026.
# MARCO RUBIO
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