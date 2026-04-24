Hegset žestoko kritikovao Evropu: "Manje pričajte, više radite – ovo je više vaša borba nego naša"

U Pentagonu je održana konferencija za novinare o ratu u Iranu, na kojoj je američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) iznio najnovije informacije o toku operacije "Epic Fury".

Hegset je svoje obraćanje započeo isticanjem vojne moći Sjedinjenih Američkih Država, za koju tvrdi da je u Iranu postigla "odlučujuće vojne rezultate". Govoreći o operaciji, kazao je: "Riječ je o odvažnoj i opasnoj misiji, daru cijelome svijetu".

Američki ministar odbrane dodao je kako se Iran sada nalazi pred, kako je naveo, "važnim izborom", ističući da Teheran ima "priliku sklopiti sporazum, dobar i mudar sporazum".

Američka pomorska blokada sve jača

Hegset je naveo da američka pomorska blokada iranskih luka svakodnevno jača.

- Naša mornarica provodi ovu blokadu bez oklijevanja i bez isprika - rekao je, dodajući da će se u narednim danima pridružiti i drugi nosač aviona.

Istakao je da blokada "postaje globalna", navodeći kao primjer presretanje dva iranska broda u indo-pacifičkoj regiji.

- Nitko ne može isploviti iz Hormuškog moreuza bilo kamo u svijetu bez dozvole američke ratne mornarice - naglasio je. "Poruka režimu u Teheranu je: blokada se steže iz sata u sat. Mi imamo kontrolu. Ništa ne ulazi, ništa ne izlazi."

"Odustanite od nuklearnog oružja"

Nastavljajući izlaganje, poručio je da Teheran ima "otvoren prozor da donese mudru odluku".

- Neka mudro izaberu za pregovaračkim stolom. Sve što trebaju učiniti jest na smislen i provjerljiv način odustati od nuklearnog oružja. U suprotnom, mogu gledati kako se krhko gospodarsko stanje njihovog režima urušava pod neumoljivim pritiskom američke moći - rekao je.

Hegset je potom ponovio stav Sjedinjenih Američkih Država i Izraela da "Iran nikada neće imati nuklearnu bombu".

- S ovom blokadom, vrijeme nije na njihovoj strani - dodao je.

Oštra poruka Evropi

Hegset je uputio i direktne kritike evropskim saveznicima, navodeći da su "desetljećima profitirali od američke zaštite".

- Amerika i slobodni svijet zaslužuju sposobne i odane saveznike, koji razumiju da savezništvo nije jednosmjerna, već dvosmjerna ulica - rekao je.

Dodao je da Sjedinjene Američke Države ne računaju na Evropu u ovom pitanju, ali da je situacija u Hormuškom moreuzu za evropske zemlje mnogo značajnija.

- Ne računamo na Evropu, no Hormuški moreuz potrebniji je njima nego nama. Možda bi trebali manje pričati i održavati manje otmjenih konferencija po Evropi te se primiti posla. Ovo je puno više njihova borba nego naša.

"Smiješne konferencije u Evropi"

Govoreći o nedavnim sastancima evropskih lidera, Hegset je bio još oštriji.

- Znam da se puno priča. Vidjeli ste – ja bih to nazvao – smiješnu konferenciju u Evropi prošle sedmice, gdje su se okupili i razgovarali o tome da će razgovarati, i da će možda nešto poduzeti na kraju, kad sve bude gotovo. To još nisu ozbiljni napori - rekao je.

Dodao je da bi SAD pozdravio ozbiljniji angažman evropskih saveznika, naglašavajući da su upravo oni energetski ugroženiji zbog situacije u Hormuškom moreuzu.

- Mislim da je ovo poziv na buđenje. Poziv na buđenje za zemlje diljem svijeta. Ili ste sposobni ili niste. U suprotnom ste prepušteni na milost i nemilost zemlji poput Irana, a jedina vojska koja tu može nešto poduzeti je vojska Sjedinjenih Američkih Država - zaključio je Hegset.