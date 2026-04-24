Novi izraelski napad pogodio Gazu: Najmanje troje mrtvih

U Pojasu Gaze najmanje tri osobe su izgubile život u novom izraelskom napadu, potvrdili su palestinski zdravstveni zvaničnici, dok stižu nove informacije o razvoju događaja. Napad se dogodio na dan koji ima posebnu vjersku i društvenu važnost za muslimane, kada se vjernici okupljaju na molitvama u džamijama i javnim prostorima, prenosi Reuters.

Ljekari i svjedoci navode da je pogođeno gusto naseljeno područje u gradu Gazi, u blizini lokacije na kojoj je policija bila raspoređena radi obezbjeđenja jedne banke.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u Gazi saopštilo je da je meta napada bila policijska patrola.

Ovaj incident pokazuje da borbe u Gazi i dalje traju, uprkos primirju dogovorenom u oktobru prošle godine, koje je, prema navodima palestinskih izvora, više puta narušeno gotovo svakodnevnim izraelskim napadima širom enklave.